Le Galaxy S22 Ultra est à vous pour 799 $

Avec le lancement de la gamme Galaxy S22, Samsung s’est engagé à fournir une assistance pour ses meilleurs téléphones pendant 5 ans. Ces 5 années seraient remplies de correctifs de sécurité mensuels pour la plupart, ainsi que de 4 mises à jour de la version Android. C’est l’engagement qui a renforcé leur prétention en tant que « roi des mises à jour Android ».

J’en parle parce que vous pouvez acheter des téléphones Samsung qui ont un an et qui reçoivent encore des années et des années de mises à jour. La gamme Galaxy S22 en est l’exemple parfait, car elle est incroyablement haut de gamme et ne prend en charge qu’un peu plus d’un an. Vous avez encore 3,5 ans de correctifs de sécurité et 3 autres mises à jour de version Android en cours, y compris Android 14 qui devrait être là dans quelques mois.

Même si nous aimerions tous posséder le Galaxy S23 Ultra, il est incroyablement cher sans un échange approprié ou un gros portefeuille. Donc, si vous vous tournez vers un appareil comme le Galaxy S22 Ultra, nous commençons à voir de très bonnes affaires qui valent la peine d’être lancées.

Pour le week-end, Amazon a réduit le Galaxy S22 Ultra à 799,99 $. Cette offre vous offre 128 Go de stockage et l’appareil dans une magnifique couleur verte ou noire. La couleur bordeaux violacé est également à prix réduit. Je dirais que le vert est la meilleure couleur de la gamme S22, mais bon, vous avez le choix. Besoin de plus de stockage ? Le modèle 256 Go coûte 899 $ et le 512 Go coûte environ 70 $ de plus que cela.

À 799 $, vous économisez 400 $ sur le prix d’origine du S22 Ultra lancé à (1 199 $). C’est aussi bien en dessous Le prix actuel de Samsung de 949,99 $.

Comme cela vient directement d’Amazon, il y a de fortes chances que vous obteniez l’appareil le jour même de votre commande. Vous n’avez pas non plus besoin de vous occuper d’un processus d’échange – il s’agit d’un escompte, mon ami. Quoi qu’il en soit, allez en prendre un et dites au monde qu’ils n’ont pas toujours besoin du plus récent des nouveaux, ou quelque chose comme ça.

Lien de l’offre Amazon