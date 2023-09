Le Galaxy S22 Ultra bénéficie d’une réduction de 450 $, alors oui

Le nouveau jouet brillant sur le marché est toujours tentant, mais lorsque Samsung les fabrique, opter pour l’ancien modèle moins cher n’est pas une mauvaise idée, sachant qu’ils recevront des années et des années de support. À titre d’exemple, le Galaxy S22 Ultra coûte 450 $ de réduction et peut être acheté pour moins cher qu’un Galaxy S23+.

Amazon héberge l’offre qui vous permet d’obtenir un Galaxy S22 Ultra en noir avec 256 Go de stockage pour 849,99 $. C’est en baisse par rapport à son prix initial de 1 299,99 $. Au moment de la rédaction de cet article, Amazon propose les versions noir, vert et blanc avec 256 Go, le tout à ce prix.

Les gars, c’est une sacrée affaire.

Dans mon examen de l’année dernière, je n’ai trouvé que peu de défauts avec ce téléphone et je n’ai eu presque que des éloges à son sujet. L’appareil photo est absurdement bon, l’affichage est aussi bon que vous le trouverez, les performances étaient excellentes et le logiciel continue de s’améliorer. Samsung est toujours l’actuel « roi des mises à jour Android » et prévoit de mettre à jour ce téléphone pendant 5 ans complets, avec au moins 3 mises à jour du système d’exploitation Android également. En fait, Android 14 devrait arriver d’un jour à l’autre.

Vous vous demandez si vous devriez plutôt acheter un Galaxy S23 Ultra ? C’est 350 $ moins cher que le S23 Ultra, ce qui ne constitue pas vraiment une mise à niveau. Il comporte quelques pièces plus récentes, mais allez, ce n’est qu’un S22 Ultra+.

Selon l’endroit où vous habitez, Amazon pourra peut-être vous procurer le téléphone dès aujourd’hui.

Lien Amazon