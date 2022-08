Le Galaxy S22 Ultra bénéficie d’une réduction de 270 $ pour l’événement Android Days d’Amazon

Le nouvel événement Android Days d’Amazon fait vraiment ressortir les grosses affaires sur les meilleurs téléphones Android. Nous vous avons déjà parlé du meilleur prix de tous les temps pour le nouveau Google Pixel 6a, mais il est maintenant temps de se concentrer sur les appareils Samsung. La gamme Galaxy S22 a également reçu certaines de ses plus fortes baisses de prix à ce jour.

Le Galaxy S22 Ultra peut être acheté pour aussi peu que 929 $, ce qui signifie qu’il bénéficie d’une remise de 270 $. Le Galaxy S22 + est de 250 $ à 749 $ et le Galaxy S22 standard est de 150 $ à 649 $. Ce sont des remises sur les modèles de 128 Go, mais il semble que vous trouverez également des baisses de prix similaires pour 256 Go et d’autres options de stockage. Plusieurs couleurs ont la réduction.

Je ne suis pas sûr d’avoir besoin de vous parler de la qualité de ces prix. La gamme Galaxy S22 de Samsung est excellent et sont probablement les téléphones que nous avons le plus utilisés dans les bureaux de DL cette année. Je suis un grand fan du Galaxy S22 +, grâce à sa durée de vie de la batterie, ses appareils photo, son ajustement et sa finition et ses performances. Bien sûr, l’Ultra est le téléphone à tout faire avec S Pen et son propre look unique pour les utilisateurs expérimentés. Juste pour être honnête – j’éviterais probablement le S22 ordinaire, car sa durée de vie de la batterie est horrible.

Voici les liens pour vous procurer un Galaxy S22, S22+ ou Galaxy S22 Ultra pas cher :