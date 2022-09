Le Galaxy S22 Ultra a presque obtenu Android 13 de Verizon, mais ne l’a pas fait

Oh ces transporteurs. Ils nous ont excités pendant un moment, mais il est clair que même si Verizon dit que la gamme Galaxy S22 obtient Android 13 à partir d’aujourd’hui, nous savons que ce n’est pas le cas. Tous les téléphones S22 de Verizon reçoivent une mise à jour, mais pas la mise à jour One UI 5.

Verizon actualisé ses pages Galaxy S22, Galaxy S22 + et Galaxy S22 Ultra ce matin pour montrer que la mise à jour Android d’octobre est là, ainsi que la grande mise à niveau vers Android 13 et One UI 5. La date de sortie est étiquetée le 28 septembre.

Cependant, les numéros de version sont toujours en grande partie de la variété Android “S”, pas Android “T” ou Android 13. Les nouvelles versions d’octobre pour chaque appareil sont les suivantes, où vous remarquerez que la partie “SP1A” est en référence vers Android “S” ou Android 12 :

Galaxy S22 Ultra : SP1A.210812.016.S908USQS2AVI1

: SP1A.210812.016.S908USQS2AVI1 Galaxie S22+ : SP1A.210812.016.S906USQS2AVI1

: SP1A.210812.016.S906USQS2AVI1 Galaxie S22: SP1A.210812.016.S901USQS2AVI1

C’est donc cool que Verizon pense que la mise à jour d’Android 13 est suffisamment proche pour publier un journal des modifications complet et en informer ses clients. Ce n’est tout simplement pas ça encore. Cette rédacteur en chef prétend également l’avoir saisi et confirmé qu’il ne s’agit pas d’Android 13.

Avant qu’ils ne réalisent l’erreur et ne l’extraient, voici à quoi ressemblait la page :

Le changelog est ridiculement long, soit dit en passant. Même si nous pensons que la mise à jour One UI 5 n’apporte pas une tonne de nouvelles fonctionnalités utiles, Samsung et Verizon font de leur mieux pour nous dire le contraire.

Nous vous ferons savoir s’il est vraiment mis en ligne.