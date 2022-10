Le Galaxy S22 obtient une date de lancement One UI 5 très bientôt

Samsung a annoncé cette semaine que One UI 5 et Android 13 commenceront à être déployés sur la série Galaxy S22 à la fin de ce mois. Ils ont révélé le calendrier de déploiement lors du discours d’ouverture de la Samsung Developer Conference en soulignant l’expérience mise à jour que les utilisateurs verront.

Suite à cette annonce, Samsung a décidé de sa salle de presse pour partager les détails officiels de One UI 5, ce qu’ils ont changé et toutes les nouvelles fonctionnalités auxquelles vous pouvez vous attendre sur l’appareil.

La version parle de la “fraîche, nouvelle apparence” qui accueille des icônes d’application plus simples, des notifications raffinées et un nouvel affichage d’appel contextuel. Ils ont également confirmé qu’ils apportaient le fond d’écran vidéo qui a gagné en popularité grâce à l’application Lockstar of the Good Lock.

Le message de Samsung parle de nouveaux widgets empilés créés en faisant glisser et en déposant des widgets les uns sur les autres, des suggestions intelligentes de widgets, l’extraction de texte à partir d’images et un nouveau tableau de bord de sécurité et de confidentialité.

Dans l’ensemble, je ne sais pas si je partage le même enthousiasme que Samsung et je n’appellerais pas cela une mise à jour majeure, mais vous devez prendre en compte un certain nombre de fonctionnalités une fois la mise à jour mise à votre disposition.

Encore une fois, ils commencent avec la série Galaxy S22 fin octobre avant de déployer One UI 5 et Android 13 à d’autres. C’est légèrement en avance sur le calendrier de l’année dernière pour Android 12, où le Galaxy S21 a été mis à jour pour la première fois à la mi-novembre.