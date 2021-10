Le Galaxy S22 de 6,1 pouces de Samsung représenterait plus de la moitié de la production de la série

La gamme Galaxy S22 de Samsung devrait arriver au premier trimestre de 2022. Un nouveau rapport de L’élec affirme que Samsung vise le modèle standard Galaxy S22 avec un écran de 6,1 pouces pour représenter 50% à 60% des expéditions globales de la série. Le modèle Galaxy S22+ de 6,6 pouces devrait représenter 20 %, tandis que le S22 Ultra devrait atteindre 20 à 30 % des expéditions totales.

L’élecLes sources de confirment également que le Galaxy S22 Ultra pourra effectivement accueillir un S Pen et affirme qu' »il est fort probable que la série Galaxy Note ne soit pas lancée en 2022″. Nous avons déjà vu des rendus du Galaxy S22 Ultra et ils corroborent les rumeurs et les fuites selon lesquelles le Galaxy S22 Ultra aura effectivement le S Pen intégré. Si ces rapports (1,2) sont exacts, un Galaxy S22 Ultra intégré au stylet S signifierait que Samsung n’aurait pas besoin de publier une gamme de notes appropriée.

Rendus précédemment divulgués du prétendu Galaxy S22 Ultra avec fente S Pen

Samsung vise 20 millions d’unités de production avant le lancement, ce qui L’élec notes est un nombre prudent. Samsung avait initialement prévu d’expédier 26 millions d’unités Galaxy S21, mais ce chiffre a été porté à 30 millions d’unités au moment du lancement. Cela pourrait être dû à la pénurie de composants.

Les expéditions de la gamme Galaxy S20 de Samsung étaient composées de 40 % de S20, de 40 % à 45 % de S20+ et de 10 à 15 % de S20 Ultra. Les S21, S21+ et S21 Ultra représentaient respectivement 40 %, 30 % et 30 %.

