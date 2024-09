Le Galaxy Ring suit votre santé avec style : test pratique

Samsung



La bague Samsung Galaxy Ring est une bague high-tech au look moderne, conçue pour être portée 24h/24 et 7j/7 sur votre index, et pour vous aider à rester en bonne santé. La bague est équipée de plusieurs capteurs très précis, dont un capteur de température cutanée, un capteur de fréquence cardiaque et un accéléromètre. Ils envoient des informations à votre smartphone, où une application vous propose des moyens de rester en meilleure santé et en meilleure forme, de mieux dormir, de réduire le stress et bien plus encore.

Nos amis d’AT&T m’ont récemment envoyé un smartphone Samsung Galaxy Ring et Samsung Galaxy Z Flip 6 pour que je les teste. Je porte un Oura Ring Gen 3 Heritage (299 $) et plus récemment l’Oura Ring Gen 3 Horizon (349 $) depuis le lancement de chaque modèle, j’étais donc impatient de les comparer avec le Samsung Galaxy Ring. Continuez à lire pour savoir ce que j’ai découvert.

Conseil de pro:Bien que le Galaxy Ring ait été conçu pour fonctionner avec n’importe quel smartphone Samsung Galaxy, il peut également être utilisé avec la plupart Smartphones Android ou un iPhone d’Apple.

Samsung Galaxy Ring : aperçu

Jason R. Rich



Matériel: Titane | Options de taille de bague (unisexe):5 à 13 | Options de finition: Titane noir, titane argent ou titane or | Dimensions: 7 millimètres de large, 2,6 millimètres d’épaisseur | Poids: 0,081 à 0,11 once (selon la taille de la bague) | Autonomie de la batterie:Jusqu’à 7 jours, 2 semaines avec étui de chargement | Connectivité sans fil:Bluetooth 5.4 | Résistance à l’eau: IP68 | Ce qui est inclus: Kit de dimensionnement, Galaxy Ring, étui de chargement, câble de chargement

Disponible en trois finitions résistantes aux rayures (titane noir, titane argent ou titane or), la bague Galaxy est fabriquée en titane léger et durable. De l’extérieur, elle ressemble à un élégant bijou unisexe. À l’intérieur, elle regorge de technologies qui partagent des données sur la santé, la forme physique et le sommeil. Bien qu’un smartphone soit nécessaire pour utiliser la bague, elle peut également compléter les données collectées par une montre connectée Samsung Galaxy Watch.

L’atout principal de la bague Galaxy est qu’elle est confortable à porter de jour comme de nuit. La bague est disponible dans toutes les tailles courantes (de la taille 5 à la taille 13) et elle est également étanche.

Une fois que vous avez acheté la bague Galaxy, vous recevrez un kit de dimensionnement. Choisissez la taille qui correspond le mieux à votre index et portez l’échantillon de bague en plastique pendant au moins 24 heures avant de choisir votre taille de bague Galaxy. Une fois que vous avez confirmé la taille de la bague, la bague Galaxy vous est expédiée. Si vous connaissez déjà votre taille de bague, vous pouvez ignorer l’étape de dimensionnement.

Le Samsung Galaxy Ring en vaut-il la peine ?

Jason R. Rich



Vous n’avez pas besoin d’être un fanatique de fitness pour porter la Samsung Galaxy Ring et profiter au maximum de ses avantages. Si vous souhaitez surveiller des aspects fondamentaux de votre corps, de votre santé, de vos habitudes de sommeil, de votre niveau de stress et de vos mouvements, vous pouvez tirer profit du port de la Galaxy Watch.

En collectant des informations tout au long de la journée et de la nuit, la bague partage sans fil et en toute sécurité les données avec l’application Samsung Health exécutée sur votre smartphone. Les outils basés sur l’IA de Galaxy aident à traiter ces données. L’application vous fournit ensuite des commentaires personnalisés, ainsi que des informations faciles à comprendre sur la façon dont votre style de vie affecte votre santé, votre énergie, votre vigilance et votre bien-être.

Sur la base des données collectées à partir du Galaxy Ring, de la Samsung Galaxy Watch (le cas échéant) et de votre smartphone, l’application Samsung Health vous donne des conseils spécifiques sur la façon d’améliorer certains aspects de votre santé, de votre sommeil et de votre niveau de stress, et vous recommande des activités de remise en forme spécifiques pour vous aider à atteindre vos objectifs, tels que perdre du poids, développer vos muscles, augmenter votre énergie, obtenir un sommeil plus réparateur, réduire votre stress, etc.

La bague Galaxy Ring est facile à utiliser. Dès la première fois que vous la sortez de sa boîte, elle s’associe automatiquement à votre téléphone Samsung Galaxy et vous guide tout au long d’une configuration très rapide. Une fois que vous avez placé la bague sur votre doigt, elle commence à fonctionner. Même si vous n’êtes pas habitué à porter une bague, la bague Galaxy Ring est très légère et sa taille est parfaitement adaptée à votre morphologie. Ainsi, après seulement cinq minutes environ, vous oublierez que vous la portez.

Pour les personnes qui passent la majeure partie de leur journée de travail assis à un bureau, la Galaxy Ring peut générer des alertes subtiles si vous êtes inactif pendant plus de 50 minutes d’affilée, mais ne le faites que pendant des jours et des heures prédéfinis. L’alerte vous rappellera de vous lever, de vous étirer ou de faire une petite promenade. Ce n’est qu’un des nombreux avantages que peut apporter le port de la bague.

Pour les sportifs qui s’entraînent régulièrement et qui souhaitent surveiller de près leur rythme cardiaque, les calories brûlées, la distance parcourue, la température corporelle et bien plus encore, le Galaxy Ring peut également gérer cela, en plus d’analyser les données liées à des dizaines d’activités physiques et d’entraînements, de la marche, de la course et du vélo à la natation, la randonnée, l’utilisation d’appareils de musculation et l’entraînement en circuit. Et le meilleur de tout, l’application Galaxy Health est orientée graphiquement et extrêmement intuitive à utiliser, avec toutes les informations techniques clairement expliquées pour un profane.

Une autre caractéristique remarquable du Galaxy Ring est que si vous portez la bague sur votre index (ce qui est recommandé), vous pouvez rapidement appuyer deux fois sur votre index et votre pouce ensemble pour gérer des tâches telles que le rejet d’une alarme de smartphone ou pour activer le bouton de l’obturateur sur l’application Appareil photo.

Le Samsung Galaxy Ring fonctionne-t-il ?

Bien sûr que oui… et c’est étonnamment précis. En tant que personne habituée à porter une bague Oura, mon expérience avec la bague Galaxy a été un plaisir absolu et extrêmement instructive. La bague Galaxy est plus légère et plus confortable à porter. Elle collecte également davantage de types de données et fournit des analyses plus spécialisées en fonction des domaines de votre santé, de votre forme physique et de vos habitudes de sommeil qui vous intéressent le plus.

Jason R. Rich



Une autre chose que j’aime beaucoup à propos du Galaxy Ring, c’est que vous n’avez pas besoin d’abonnement pour utiliser toutes ses fonctionnalités et fonctions, ou pour accéder aux informations qu’il fournit. Pour quelqu’un qui a du mal à dormir ou à gérer le stress, le Galaxy Ring peut être extrêmement utile. C’est bien plus que ce qu’il peut faire en tant que tracker d’activité portable.

Par rapport à une montre connectée Fitbit ou utilisée comme tracker d’activité, la durée de vie de la batterie du Galaxy Ring peut atteindre une semaine, et non pas seulement un jour ou deux. De plus, le boîtier de charge inclus contient suffisamment d’énergie pour recharger la bague une fois, ce qui vous permet d’obtenir jusqu’à deux semaines d’utilisation sans avoir besoin d’une source d’alimentation externe. Cela le rend non seulement plus confortable à porter qu’une montre connectée ou un tracker d’activité, mais aussi plus pratique à utiliser.

Jason R. Rich



À tout moment, vous pouvez lancer l’application gratuite Galaxy Health ou Wearable sur votre smartphone et vérifier votre niveau de stress, votre rythme cardiaque, le nombre de pas effectués ou d’autres statistiques. Plus vous portez la Galaxy Ring, plus les informations seront personnalisées et précises, car l’application Galaxy Health disposera de plus de données à exploiter. Au fil du temps, la Galaxy Ring (et l’application Galaxy Health) apprendront à connaître vos routines et vos statistiques de base, ce qui vous permettra d’être alerté en cas d’augmentation inhabituelle de votre rythme cardiaque ou de votre température corporelle, par exemple.

Jason R. Rich



L’un des éléments clés qui rendent la Galaxy Ring agréable à utiliser est la simplicité des graphiques, des diagrammes et des descriptions textuelles de l’application compagnon. Elle est facile à comprendre, tout comme son importance globale pour votre santé et votre forme physique en général. Naviguer dans l’application, définir des objectifs de santé, de sommeil et de forme physique, ajuster les paramètres liés à la bague, puis tirer des enseignements des informations fournies est un processus simple.

Samsung Galaxy Ring : les premières 24 heures

Tout au long des 24 premières heures où j’ai porté la bague Galaxy, je l’ai trouvée confortable. Comme les capteurs de la bague doivent être placés du côté de la paume d’un doigt, j’ai apprécié le petit indicateur à l’extérieur de la bague qui permet de voir facilement que le positionnement est correct. Tout au long de la journée et de la nuit, la bague n’a pas du tout glissé. Elle est restée bien en place.

Le petit indicateur situé sur le bas extérieur de l’anneau doit être orienté vers la paume pour garantir que les capteurs peuvent prendre les mesures les plus précises. Jason R. Rich



J’ai remarqué que périodiquement, dans l’obscurité, les capteurs émettent une lumière verte terne. Mais je n’ai pas trouvé cela du tout dérangeant. Lorsque je me suis réveillé après avoir porté la bague pour la première fois pendant la nuit, j’ai accédé à l’application Wearable sur le Galaxy Galaxy Z Flip 6 pour voir mon premier score de sommeil et mon score d’énergie. Au fur et à mesure que les données de la bague étaient transférées vers le téléphone, l’application Galaxy Health s’est automatiquement lancée.

À l’aide de textes, de graphiques et de diagrammes faciles à comprendre, les détails de ma nuit de sommeil précédente et mon score de sommeil étaient affichés. Cela comprenait mon temps de sommeil, ma récupération physique, mon repos, ma récupération mentale et mes cycles de sommeil. Un graphique multicolore affichait, heure par heure, mon rythme de sommeil et les moments où je passais de l’état d’éveil au sommeil paradoxal, au sommeil léger et au sommeil profond. Trois graphiques distincts affichaient mes niveaux d’oxygène dans le sang, les fluctuations de la température cutanée et mon rythme cardiaque tout au long de la nuit. Ma fréquence respiratoire globale était également affichée.

Il s’agit de mon rapport de sommeil généré après ma première nuit où j’ai porté le Galaxy Ring toute la nuit. Jason R. Rich



Ces données relatives au sommeil sont stockées de manière sécurisée. Ainsi, chaque matin, lorsque je consulte mon score de sommeil et les informations associées, il est facile de comparer les nouvelles données aux données des nuits précédentes de la semaine. Ensuite, à la fin du mois, une analyse plus complète est fournie.

Le rapport quotidien sur le sommeil n’est qu’un des domaines dans lesquels la bague fournit des résumés détaillés sur chaque jour, semaine et mois. Des écrans séparés affichent des informations tout aussi détaillées sur ma fréquence cardiaque, mon niveau de stress, mon niveau d’oxygène dans le sang et d’autres matrices utiles. Au fil du temps, ces informations présentent une image très personnalisée de ma santé générale, de ma forme physique, de mon stress et de mon niveau d’activité. Ces informations sont présentées de manière beaucoup plus détaillée et facile à comprendre que les autres bagues de fitness et même les trackers de fitness que j’ai utilisés.

À qui s’adresse le Samsung Galaxy Ring ?

Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur leur corps et sur la façon dont diverses habitudes et environnements influent sur l’énergie, le stress, la clarté mentale, les habitudes respiratoires, le sommeil et bien plus encore, le Galaxy Ring offre un moyen simple d’y parvenir. Si vous avez des objectifs de santé ou de remise en forme spécifiques, les informations fournies par le Galaxy Ring peuvent être extrêmement précieuses et instructives.

J’ai utilisé de nombreuses autres bagues de fitness, trackers de fitness et autres objets connectés, et la Galaxy Ring est sans aucun doute celle que je recommanderais le plus, surtout en association avec un smartphone Samsung Galaxy. Ce qu’elle offre et l’effort minimal requis pour l’utiliser font de la Galaxy Ring un très bon rapport qualité-prix.

Le Samsung Galaxy Ring doit être utilisé avec un smartphone, tel que le Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip 6ou Samsung Galaxy Z Fold 6.