Le Galaxy Ring de Samsung arrive au Canada le 3 octobre

Le Galaxy Ring arrive enfin au Canada.

Il est disponible en Titanium Black, Titanium Silver et Titanium Gold et est disponible dans des tailles de bague comprises entre 5 et 13. Il arbore également une résistance à l’eau et à la poussière IP68 et 10 ATM, ainsi que la possibilité de suivre votre sommeil, votre score d’énergie et votre fréquence cardiaque et propose des séances d’entraînement. suivi.

Le boîtier de chargement comporte une batterie de 361 mAh et comporte une animation sympa qui montre à quel point il est chargé ainsi que votre bague.

Une fonctionnalité « Double Pinch » vous permet de désactiver vos alarmes ou de prendre des photos depuis votre téléphone.

Le Galaxy Ring coûte 549,99 $ et le kit de dimensionnement est vendu séparément au prix de 14,99 $. C’est un peu plus que l’Horizon Oura Ring que j’ai essayé il y a quelques années, mais il n’a pas d’abonnement mensuel de 8 $.

