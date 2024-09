Le Galaxy Ring atteint un nouveau marché nord-américain

Le moment est venu pour le Galaxy Ring de s’étendre aux Amériques. Hier, Samsung a annoncé le lancement du Galaxy Ring au Brésil. Aujourd’hui, l’entreprise s’est tournée vers le continent nord-américain, et plus précisément vers le Mexique.

À partir de cette semaine, Samsung accepte les pré-inscriptions pour le Galaxy Ring au Mexique. La période de pré-inscription dure jusqu’au 2 octobre et les acheteurs potentiels du Galaxy Ring qui s’inscrivent peuvent gagner un bon de réduction de 1 000 MXN (51 $).

Les pré-ventes débutent le 3 octobre

Les acheteurs de Galaxy Ring qui s’inscrivent avant le 2 octobre pourront utiliser leur coupon de réduction de 1 000 MXN pour réduire le prix du produit portable lors de la phase suivante, la phase de prévente.

Une fois la fenêtre d’inscription fermée, les préventes devraient commencer un jour plus tard, le 3 octobre. C’est à ce moment-là que Samsung devrait dévoiler le prix du Galaxy Ring pour le Mexique, ainsi que plus de détails sur la date de lancement.

Pour l’instant, le processus de pré-inscription n’implique aucune transaction monétaire. Simplement, les personnes qui envisagent d’acheter le Galaxy Ring au Mexique peuvent se rendre sur Page de pré-inscription officielle de Samsunglaissez un nom et une adresse e-mail et montrez votre intérêt. S’ils décident de précommander le Galaxy Ring après le 3 octobre, Samsung les récompensera avec une remise.

Plus de détails après la vidéo

Le Galaxy Ring est le premier du genre dans la gamme de Samsung. Il s’agit de la première bague intelligente de l’entreprise. Elle a été commercialisée sur la plupart des marchés le 24 juillet, mais sur d’autres, son lancement était prévu à une date ultérieure. Peut-être que Samsung a voulu tâter le terrain avant de se lancer véritablement à l’échelle mondiale avec sa toute première bague intelligente.

Sur la plupart des marchés, le Galaxy Ring coûte environ 400 dollars. Et contrairement à d’autres bagues intelligentes de différentes marques, le Galaxy Ring de Samsung ne nécessite pas d’abonnement. Toutes les fonctionnalités de santé et de remise en forme sont disponibles via les applications Samsung Health et Monitoring sans frais cachés.

La Galaxy Ring peut vous aider à surveiller votre sommeil, votre rythme cardiaque, votre niveau de stress et vos cycles menstruels. Elle est équipée d’un accéléromètre, d’un capteur de photopléthysmographie (PPG) et d’un capteur de température.