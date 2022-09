Le Galaxy Note 10 de Samsung verra moins de mises à jour à l’avenir

Les appareils Samsung Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+ et Galaxy Note 10 5G verront moins de mises à jour pour l’année prochaine avant leur retrait probable. Pour les appareils Galaxy Note 9 encore à l’état sauvage, il est temps de trouver quelque chose de nouveau. Samsung a mis à jour son calendrier de mises à jour de sécurité hier soir en déplaçant la série Note 10 du calendrier mensuel vers le trimestriel et en supprimant la Note 9 du support logiciel.

C’est une décision attendue, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement des mises à jour de Samsung. Alors que leurs téléphones plus récents, comme le Galaxy S22, verront 5 ans de mises à jour de sécurité, les appareils plus anciens n’ont jamais été promis que jusqu’à 4 ans. La série Galaxy Note 10 est sortie en 2019, elle a donc déjà bénéficié de 3 années complètes de mises à jour de sécurité mensuelles et sera désormais intégrée à un calendrier de mises à jour trimestrielles.

Les mises à jour trimestrielles devraient nous amener en septembre de l’année prochaine, lorsque Samsung cessera de prendre en charge la gamme Note 10. À ce moment-là, vous ne devriez pas être surpris que la gamme Galaxy Note 20 tombe sur ce même calendrier trimestriel que le Note 10 entre.

Le Galaxy Note 9 a été déplacé vers des mises à jour trimestrielles il y a un an et est maintenant terminé. RIP, mon ami.

Pour vérifier les dernières mises à jour sur le Galaxy Note 10, rendez-vous dans Paramètres> Mises à jour du système> Rechercher les mises à jour. Nous venons d’en voir un il y a quelques semaines, alors oui, Samsung est toujours en train de mettre à jour cette ancienne ligne téléphonique.

