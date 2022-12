Le Galaxy Fold 4 Deal de Samsung double le stockage, réduit de 900 $ et vous offre un crédit de 150 $

Les offres du mois de novembre du Black Friday sont passées, mais il est encore temps d’obtenir des prix ridicules sur certaines des meilleures technologies avant Noël. Si vous avez besoin d’une dernière minute, vous-gagnez-les-vacances type de cadeau de Samsung, le Galaxy Z Fold 4 est sur une offre spéciale « Deal of the Day » qui est bonne à plusieurs niveaux.

Les bases ici sont que Samsung Discover est de retour en tant qu’événement de vente final pour terminer la saison des achats des Fêtes. Pour lancer cette nouvelle découverte, Samsung propose plusieurs offres quotidiennes qui disparaissent dans les 24 heures. Le premier concerne le Galaxy Fold 4 (notre test).

Voici la situation de l’offre Galaxy Fold 4 d’aujourd’hui, en supposant que vous êtes intéressé :

L’accord ajoute un double stockage (à 512 Go) gratuitement

Crédit de 150 $ inclus pour acheter des accessoires

Jusqu’à 900 $ de rabais instantané sur les échanges, plus vous pouvez ajouter un 2e échange pour un rabais supplémentaire de 720 $

Jusqu’à 750 $ de rabais si vous avez un appareil fissuré

Pliez 4 pour 899 $ si vous n’échangez qu’un Pli 3

Comme c’est toujours le cas avec les meilleures offres de Samsung, vous bénéficiez de la remise la plus importante si vous échangez des appareils particuliers. Le Fold 3 rapporte 900 $ de réduction instantanément, tandis que le Galaxy S22 Ultra vous rapportera 850 $ de réduction. Un téléphone plus ancien comme le Note 10+ vaut 500 $.

Cette offre devient vraiment intéressante s’il vous arrive d’avoir un autre téléphone qui traîne que Samsung a sur sa liste d’échanges éligibles. Parce que vous obtiendrez beaucoup d’argent à l’avance pour un Fold 3 ou S21 ou autre, mais vous pourriez en retirer quelques centaines supplémentaires pour un S10 ou S20 ou quelque chose comme ça. De plus, Samsung vous offrira jusqu’à 750 $ de réduction pour le premier appareil fissuré et 575 $ pour un second, selon le téléphone.

Donc, pour récapituler sur cette offre Fold 4 qui expire dans les prochaines heures, vous obtenez jusqu’à 900 $ de réduction instantanément pour un échange, mais vous pouvez ajouter à cette réduction avec un deuxième appareil. Vous obtenez également le double du stockage à 512 Go gratuitement et 150 $ supplémentaires en crédits à dépenser en accessoires. Assez solide.

