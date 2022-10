Le Galaxy Fold 4 de Samsung obtient le meilleur prix jamais vu pour une semaine spéciale

Samsung organise une sorte de semaine de réduction spéciale pour les prochains jours appelée “Semaine Samsung”. Je n’ai aucune idée de ce que c’est, mais je sais qu’ils ont beaucoup d’offres pour chaque jour que vous voudrez peut-être connaître. Celui d’aujourd’hui, par exemple, est l’un des meilleurs prix que nous ayons jamais vus sur le Galaxy Z Fold 4.

En fonction du téléphone que vous avez dans votre poche aujourd’hui et que vous voudrez peut-être échanger contre un Fold 4, Samsung pourrait vous en vendre un pour aussi peu que 619,99 $. Et c’est pour le modèle 512 Go, car vous pouvez obtenir le double de stockage pour moins cher que le modèle 256 Go avec cette offre. Pas mal, non ?

Voici comment obtenir cette meilleure offre Galaxy Fold 4:

Choisissez la version déverrouillée ou celles attachées à Verizon, T-Mobile ou US Cellular

Choisissez le modèle de stockage de 512 Go

Choisissez n’importe quelle couleur : gris vert, noir fantôme ou beige.

Remplissez la section d’échange pour voir combien Samsung vous offrira en remise instantanée

Optez pour Samsung Care+ (il n’est pas nécessaire d’obtenir la meilleure offre)

Ensuite, dirigez-vous vers le bas pour voir combien vous paierez pour le Fold 4

La clé de tout cela est la section d’échange, que vous connaissez probablement tout. Samsung offre toujours des remises instantanées massives sur ses propres téléphones pour essayer de vous faire entrer dans le Fold 4. Les meilleures remises de 1 000 $ concernent le Galaxy S22 Ultra et le Galaxy Fold 3. Cependant, un Galaxy Note 20 Ultra rapporte toujours 950 $. Les téléphones plus anciens comme le Fold 2 (900 $), le Fold original (875 $), le Galaxy S21 Ultra (850 $) et le Note 10+ (750 $) voient également des prix que personne d’autre ne vous donnera.

Cela devient encore plus sauvage lorsque vous regardez le Galaxy S21 FE. Samsung va vous vendre un S21 FE aujourd’hui pour 599 $, mais vous pouvez ensuite faire demi-tour et l’échanger contre un Fold 4 et ils vous donneront 700 $ pour cela. Quelqu’un donne un sens à cela.

Il y a beaucoup de prix comme ça, y compris 700 $ pour le Galaxy S21 standard, 500 $ pour un Galaxy S10+ ou 400 $ pour un Galaxy S7. Oui, le Galaxy S7 vaut apparemment 400 $ pour Samsung.

Cet accord n’est peut-être valable que pour aujourd’hui, alors poursuivez-le.

Lien de l’offre Samsung Fold 4