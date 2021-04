La nouvelle génération de PC de Samsung, le Galaxy Book Pro 360 et le Galaxy Book Pro, a finalement été dévoilée, ce qui signifie qu’il est maintenant temps d’examiner de plus près ces appareils révolutionnaires qui combinent la puissance et les performances d’un ordinateur portable avec la portabilité et la mobilité. et la commodité d’un smartphone.

N’oubliez pas de consulter les vidéos ci-dessous pour un aperçu plus détaillé du design innovant et des expériences pratiques offertes par les tout nouveaux Galaxy Book Pro 360 et Galaxy Book Pro.

Galaxy Book Pro 360: une commodité de niveau supérieur avec un écran rotatif à 360 degrés et un stylet S