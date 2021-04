Hier, Samsung a dévoilé les ordinateurs portables Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro360 (chacun dans les saveurs 13,3 pouces et 15,6 pouces) aux côtés du Galaxy Book Odyssey 15,6 pouces et du Galaxy Book 15,6 pouces. Mais il a aussi discrètement mis en place un nouvel ordinateur portable en précommande sur son site Web américain.

Le Galaxy Book Flex2 Alpha est un successeur du Galaxy Book Flex et se présente dans les mêmes configurations de 13,3 pouces et 15,6 pouces.

L’écran de l’ordinateur portable peut pivoter à 360 degrés, dispose d’un panneau QLED avec 400 nits de luminosité normale (600 nits en mode extérieur), résolution de 1920x1080px et prise en charge du S Pen.

Vous avez le choix entre les nouveaux processeurs Intel de 11e génération – un i5-1135G7 ou le i7-1165G7 avec carte graphique Intel Iris Xe – jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR4x 4267 MHz et jusqu’à 512 Go SSD.





Samsung Galaxy Book Flex2 Alpha

La sélection de port est bonne avec 1 HDMI pleine taille, 1 USB-C, deux USB-A 3.2, une microSD et une prise casque.

Samsung promet jusqu’à 18 heures et demie d’autonomie grâce à la batterie 54Wh, qui se recharge à 40W.

Samsung a chargé le Galaxy Book Flex2 Alpha avec son logiciel – Samsung Gallery, Dex, Flow, Notes, Recovery, Update.







Sélection du port

Le Galaxy Book Flex2 Alpha est en pré-commande maintenant et sera expédié le 17 mai. Le modèle 13,3 pouces commence à 849 $ avec un Intel i5-1135G7, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et va jusqu’à 1049 $ pour un i7-1165G7 avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il n’y a pour l’instant aucune information officielle sur le prix du modèle 15,6 pouces.

