Le Galaxy A22 5G devient officiel avec un prix de 230 €, le Galaxy A22 uniquement LTE a également été dévoilé

Déplacez-vous sur le Galaxy A32 5G, Samsung a un nouveau téléphone 5G le moins cher – le Galaxy A22 5G sera disponible en juillet à partir de 230 €. A titre de comparaison, l’A32 5G a commencé à 280 € et la chose étrange est que l’A22 5G est le meilleur téléphone. Non pas que nous nous plaignions. En outre, il existe un modèle 4G de l’A22 qui diffère par plusieurs aspects clés au-delà de la connectivité.

Avant de plonger dans les détails, consultez ces infographies qui mettent l’accent sur les principales caractéristiques de chaque modèle et aident à mettre en évidence les différences :





Infographie : Galaxy A22 5G • Galaxy A22

Samsung Galaxy A22 5G

Samsung n’aime pas parler de chipsets, mais il est assez clair que ce modèle est alimenté par le Dimensity 700. Il commence avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, ce qui lui permet d’atteindre cet objectif de prix de 230 €. Il existe également un modèle avec 128 Go de stockage, que l’on peut avoir 4, 6 ou 8 Go de RAM. L’option 4/128 Go démarre à 250 €. Notez que différents pays obtiendront des modèles différents, par exemple les Pays-Bas obtiennent la version 4/64 Go la moins chère, tandis que la Belgique voisine obtient la version 4/128 Go la plus chère.











Samsung Galaxy A22 5G

20 € pour 64 Go supplémentaires semblent raisonnables, mais l’A22 5G dispose d’un emplacement microSD (contrairement à l’A22 4G), il est donc possible d’obtenir l’option la plus petite. Le modèle 5G obtient également le meilleur écran (contrairement à la paire A32).

Eh bien, mieux si vous n’insistez pas sur un panneau AMOLED. Ce que vous obtenez est un écran LCD de 6,6 pouces avec une résolution de 1080p+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cependant, le modèle 5G ne fonctionne pas aussi bien dans le département des caméras.

La triple came à l’arrière abrite un module principal de 48 MP (pas d’OIS) et un module ultra grand angle de 5 MP (plus un capteur de profondeur). La caméra selfie de 8 MP est dans une encoche en forme de V sur le devant.











Coloris du Galaxy A22 5G : Gris • Menthe • Violet • Blanc

Les deux téléphones ont des batteries de 5 000 mAh et prennent tous deux en charge une charge rapide de 15 W. En outre, les deux ont des lecteurs d’empreintes digitales montés sur le côté.

Encore une fois, le Samsung Galaxy A22 5G sera disponible dans certaines régions à partir de juillet à 230 € (ou un peu plus si la version 64 Go n’est pas disponible). Vous pouvez choisir entre quatre coloris : gris, blanc, menthe et violet.

Samsung Galaxy A22

Le Samsung Galaxy A22 est assez différent de son frère, en fait, son nom suggère une connexion familière plus grande que celle qui existe en réalité. Pour commencer, celui-ci est alimenté par l’ancien chipset Helio G80. La configuration de la mémoire de base est de 4/64 Go, avec une option de 128 Go disponible, bien que cette fois la sélection de RAM soit limitée à 4 et 6 Go. Et gardez à l’esprit qu’il n’y a pas de slot microSD sur celui-ci.











Samsung Galaxy A22 (version 4G)

L’écran est différent aussi, très différent. Il s’agit d’un panneau Super AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution de 720p+. La seule spécification partagée entre les deux est le taux de rafraîchissement de 90 Hz. Même l’encoche a une forme différente. Et il contient également un appareil photo différent, une unité de 13 MP.

La caméra arrière comporte un capteur de 48 MP dans le module principal, cette fois avec OIS. Et la caméra ultra grand angle est mise à niveau vers un capteur de 8 MP. Il existe également une caméra macro de 2 MP pour tenir compagnie au capteur de profondeur.

Avec différents écrans, différentes dimensions sont également proposées. L’A22 4G mesure 159,3 x 73,6 x 8,4 mm et pèse 186 g, l’A22 5G est plus grand, plus épais et plus lourd à 167,2 x 76,4 x 9,0 mm et 203 g.











Coloris Galaxy A22 : Violet • Blanc • Noir • Menthe

Nous n’avons pas encore vu d’informations sur les prix ou la disponibilité du Galaxy A22. La palette sur celui-ci est légèrement différente, ce sont les quatre couleurs disponibles : Noir, Blanc, Menthe et Violet.

