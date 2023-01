Le Galaxy A14 à 199 $ établit une nouvelle barre pour les téléphones économiques

Il n’y a pas si longtemps, les téléphones économiques n’étaient pas du tout quelque chose dont nous avons discuté ici. Ils nous ennuyaient et nous avons décidé de nous en tenir à discuter d’appareils plus haut de gamme et haut de gamme. A cette époque, il y en avait plus. Ces jours-ci, le troupeau d’options s’amincit, ce qui nous amène au nouveau Galaxie A14un nouveau téléphone économique qui offre certainement plus que ce à quoi on pourrait s’attendre de cette catégorie.

Pour les spécifications, le Galaxy A14 dispose d’un écran FHD+ de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, d’un processeur octa-core, d’un système de triple caméra arrière (50MP + 2MP + 2MP), d’un stockage de 64 Go, de 4 Go de RAM, d’une prise casque, d’une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide, compatibilité 5G et Android 13.

Tout cela peut être à vous pour le prix de 199 $ à partir du 13 janvier. Cela ne semble pas trop minable, en particulier le taux de rafraîchissement de 90 Hz, que même la gamme Pixel A plus chère de Google ne reprend qu’en 2023. C’est impressionnant ce que Samsung peut faire pour 199 $, mais évidemment, votre situation de stockage et de RAM est un peu limitée, et vous serez sur un chipset MediaTek. Des sacrifices doivent être faits après tout.

Ce téléphone sera mis en vente plus tard ce mois-ci. Pas mal.