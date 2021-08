Le Galactic Starcruiser de Disney vous emmènera dans une galaxie lointaine, très lointaine

Vous n’avez pas besoin d’être Jeff Bezos pour aller dans l’espace. Disney vous enverra dans une galaxie lointaine, très lointaine pour environ 1 200 $ par personne, mais vos pieds resteront fermement ancrés sur terre.

D’abord taquiné lors de l’exposition D23 de Disney en 2019, le Star Wars: Galactic Starcruiser est un hôtel immersif situé près du Disney World Resort basé à Orlando, en Floride. Présentée comme une aventure de deux jours et deux nuits, cette nouvelle expérience devrait ouvrir ses portes au printemps 2022.

Les tarifs du voyage dépendront de votre itinéraire, de la période de l’année à laquelle vous réservez votre voyage et du nombre de personnes séjournant dans votre cabine, mais cette semaine, Disney a révélé quelques exemples de prix pour de futures aventures.

Entre les dates du 20 août 2022 et du 17 septembre 2022, un voyage sur la Chandrila Star Line connue sous le nom de Halcyon coûtera 4 809 $ pour deux personnes partageant une cabine, soit 1 209 $ par personne et par nuit.

Trois invités (deux adultes et un enfant) partageant une cabine coûteraient 889 $ par invité, par nuit ou environ 5 299 $ pour le voyage complet.

Quatre personnes par cabine (trois adultes, un enfant) coûtent 5 999 $ ou 749 $ par personne et par nuit.

Les prix varient en fonction de la cabine que vous sélectionnez. Il y a des chambres standard et des suites. Le voyage comprend des billets d’entrée au parc Hollywood Studios ainsi que le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner pour chaque jour sur le navire. Les clients peuvent se rendre au parc Star Wars: Galaxy’s Edge depuis le croiseur pendant leur séjour et bénéficieront d’un bon pour un repas gratuit à service rapide au parc.