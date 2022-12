Le gala républicain de New York attire des étudiants de première année et des extrémistes d’extrême droite

“Je suis sans équivoque alarmé par ce que j’ai vu là-bas”, a déclaré M. Hayden.

Les assistants du représentant Kevin McCarthy de Californie, le leader républicain qui espère être conférencier l’année prochaine, n’ont pas répondu aux e-mails ou aux SMS sollicitant des commentaires. Pas plus que les représentants de M. Santos, M. Mills ou M. Collins.

M. Jeffries, le démocrate de New York, a déclaré qu’il était hautement improbable que Mme Greene ou les trois élus au Congrès n’aient pas connu la nature du rassemblement. En 2018, le Metropolitan Republican Club de Manhattan a invité l’un des premiers dirigeants des Proud Boys, Gavin McInnes, à prendre la parole. L’événement s’est terminé par une mêlée, une vague de vandalisme et trois personnes accusées d’agression. En 2020, le Young Republican Club a tenu son gala en secret – et en personne, sans masque – provoquant la colère face au non-respect par le groupe des règles de Covid.

Le lieu de l’événement de samedi n’a été annoncé que 48 heures à l’avance, ce qui, selon M. Berger, était la procédure standard pour le groupe. M. Brimelow a déclaré qu’aller si loin avant un événement “montre que la ville de New York est effectivement contrôlée par des foules communistes”.

Pour M. Jeffries, le secret du lieu était la preuve que les organisateurs de l’événement comprenaient la controverse du rassemblement.

“Il est très regrettable que certains des nouveaux membres de la Maison républicaine de New York aient choisi d’embrasser des extrémistes qui veulent saper notre démocratie. Ils ne partent pas du bon pied », a déclaré M. Jeffries.

M. Santos, le seul membre entrant de New York qui était là, est le premier républicain ouvertement gay élu sans l’avantage de la fonction. Il s’est fait un nom dans la politique new-yorkaise avec son opposition catégorique à l’avortement, qu’il comparait à l’esclavage. Mais il était également un partisan des fausses affirmations selon lesquelles M. Trump s’était fait voler les élections de 2020, insistant sur le fait que lui aussi s’était fait voler son élection en 2020 lorsqu’il avait perdu 12 points de pourcentage contre le représentant de l’époque, Tom Suozzi, un démocrate. .

M. Collins n’était pas le choix de M. Trump dans la primaire républicaine pour un district de Géorgie qui a été redessiné pour devenir républicain, mais il s’est présenté comme un acolyte de l’ancien président et un négationniste des élections. En Floride, M. Mills a couru en grande partie sur ses références en tant que vétéran de combat décoré dans un district dont les frontières ont brusquement changé pour devenir fortement républicaines. Son principal challenger républicain, Anthony Sabatini, l’a qualifié de “républicain de nom seulement”, mais grâce à des apparitions sur One America News Network, il a établi sa bonne foi conservatrice.