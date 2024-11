Le gala LACMA Art + Film attire Blake Lively, Charli XCX et DiCaprio

La soirée était nuageuse, mais les stars sont quand même sorties, défilant devant la sculpture « Urban Light » de Chris Burden avant de se diriger vers le chaos contrôlé du 13e gala Art + Film du Los Angeles County Museum of Art. L’événement, coprésidé par Leonardo Di Caprio et Eva Chow, administratrice du LACMA, a eu lieu en l’honneur de l’artiste Simone Leigh et du cinéaste Baz Luhrmann.

Il s’agit également du gala Art + Film le plus réussi jamais organisé par le musée, a déclaré Michael Govan, directeur général du LACMA, qui a souligné que le musée avait récolté 6,4 millions de dollars.

« Je pense que je connais tout le monde dans cette salle, parce que nous sommes une famille du monde entier », a déclaré Govan lors de son discours d’ouverture alors que les invités, parmi lesquels Kim Kardashian, Blake Lively, Laura Dern, Viola Davis, Andrew Garfield et Sarah Paulson, étaient assis. jusqu’à un dîner de makgeolli jeung-pyeon, japchae et grand cru galbi-jjim créé par le chef David Shim de Cote, le seul steakhouse coréen étoilé Michelin du pays.

Michael Govan du LACMA avec la lauréate Simone Leigh. (Stefanie Keenan / Getty Images pour LACMA)

Plus tôt dans la soirée, alors que des cocktails et des petites bouchées circulaient, Govan a déclaré qu’il était rare de pouvoir honorer un artiste en même temps que le musée organisait une rétrospective de son travail, comme ce fut le cas pour Leigh, dont l’exposition présente deux décennies de travail en céramique, bronze, vidéo et installation dans une co-présentation avec le California African American Museum.

La musicienne qui a clôturé la soirée, Charli XCX, a été choisie avant de faire du vice-président Kamala Harris un « gamin ».

« L’idée au début était de réunir deux mondes différents, puis de mélanger deux groupes et les gens rencontrent des gens qu’ils ne connaissaient pas auparavant », a déclaré Govan à propos de l’impulsion donnée à l’événement, qui attire également des architectes, des designers et d’autres. créatifs.

Kim Kardashian au gala Art + Film du LACMA. (Billy Farrell / BFA.com)

Govan a présenté deux jeunes frères artistes, Kohshin et Delfin Finley, fils de Ron Finley, également connu sous le nom de Gangsta Gardener.

« Il n’y a pas de famille plus créative à Los Angeles que cette famille incroyable », a déclaré Govan, ajoutant que le travail de Kohshin faisait partie de l’exposition « Black American Portraits » du LACMA il y a quelques années.

« C’est une belle soirée pour célébrer le cinéma d’art et la culture », a déclaré Kohshin Finley. « C’est tellement rare de réunir d’autres genres dans une même pièce. »

Delfin a ajouté : « Tout le monde essaie de tout garder séparé, mais il y a vraiment tellement de points communs. »

La forme sombre des nouvelles galeries David Geffen du LACMA, conçues par Peter Zumthor, pouvait être vue en arrière-plan parmi les différentes tentes de fête.

« Ce n’est pas le moment », a déclaré Govan. « C’est un peu fini mais ce n’est pas le cas, en plus nous avons Simone et Baz, et c’est à propos d’eux. »

Bien qu’il ait été mentionné et remercié à plusieurs reprises au cours du dîner, DiCaprio a fait profil bas auprès d’un garde du corps qui a bloqué les conversations indésirables. La soirée n’était pas consacrée à DiCaprio, a déclaré l’un de ses maîtres.

Leonardo DiCaprio, coprésident du gala, à gauche, avec le lauréat Baz Luhrmann. (Stefanie Keenan / Getty Images pour LACMA)

La soirée était consacrée à Leigh et Luhrmann – le premier présenté par Chow et auteur, avocat et militant pour la justice sociale Bryan Stevenson, et le second par Anna Wintour.

« J’accepte cet honneur pour toutes les femmes noires qui sont étranges », a déclaré Leigh, soulignant son passé de personne inhabituelle, créative et curieuse – une mère qui a trouvé son chemin vers l’art parce que c’était la seule chose qu’elle pouvait imaginer faire.