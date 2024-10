Le Gala du Musée de l’Académie rend hommage à Quentin Tarantino, Paul Mescal et Rita Moreno

Le quatrième gala annuel du musée de l’Académie, qui rendait hommage à Quentin Tarantino, Paul Mescal et Rita Moreno, a permis de récolter 11 millions de dollars samedi soir.

Au programme de la soirée, John Travolta a remis le Luminary Award à Tarantino, qui a ensuite annoncé qu’il faisait don au musée de sa première ébauche manuscrite du scénario de « Pulp Fiction ». La soirée s’est terminée avec Ariana Grande présentant sa co-star de « Wicked » Cynthia Erivo, qui a interprété un set de quatre chansons comprenant « Somewhere Over the Rainbow » de « Le Magicien d’Oz ».

Plus tôt dans la soirée, sur le tapis rouge, Grande a déclaré à Variety qu’elle était « absolument » intéressée par l’enregistrement de musique originale avec Erivo. «J’adore être en studio avec elle, comme une mouche sur le mur, entendre sur quoi elle travaille et l’avoir là quand je travaille», a-t-elle déclaré. « Je pense que nous serons coincés les uns avec les autres, professionnellement et personnellement, pour le reste de notre vie. »

Le gala a été présenté par Rolex. Le menu a été conçu par Curtis Stone avec du vin de Clarendelle et du Domaine Clarence Dillon et des cocktails spéciaux de Tequila Don Julio.

Voir les photos de la soirée étoilée ci-dessous.