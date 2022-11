Le gala Baby2Baby rend hommage à Kim Kardashian avec le prix Giving Tree

Samedi, un certain nombre de stars ont été stupéfaites sur le tapis rouge du gala Baby2Baby 2022 au Pacific Design Center de West Hollywood et vous devez voir les photos.

Selon l’organisation caritative, la nuit « recueille à elle seule des millions de dollars chaque année pour rendre possible le travail de Baby2Baby pour les enfants vivant dans la pauvreté ». Les efforts de Baby2Baby ont été particulièrement vitaux pendant la pandémie actuelle de COVID-19, la pénurie de lait maternisé et les catastrophes naturelles.

La femme de la soirée n’était autre que Kim Kardashian, la récipiendaire 2022 du Baby2Baby Giving Tree Award.

Selon PERSONNES, chaque année, l’organisation rend hommage à “une femme aux yeux du public qui démontre son engagement à redonner aux enfants dans le besoin dans le monde”. La maman de quatre enfants a une longue expérience de sensibilisation et de collecte de fonds pour les enfants dans le besoin.

“Nous sommes extrêmement fiers de reconnaître Kim Kardashian comme la lauréate du Giving Tree Award de cette année. Elle soutient Baby2Baby depuis près d’une décennie et, surtout, s’est intensifiée au plus fort de la pandémie où elle a apporté des contributions financières substantielles et fait don de millions de dollars de vêtements et d’articles d’hygiène aux familles dans leur plus grand besoin », Baby2Baby Co -PDG Norah Weinstein et Kelly Sawyer Patricof dit dans un communiqué.

