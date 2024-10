Le gala « à couper le souffle » de la Campbell River Art Gallery rapporte 74 000 $

La collecte de fonds semestrielle en cravate noire de la galerie d’art est de retour, offrant aux invités une soirée élégante à ne pas manquer

La Galerie d’art de Campbell River a tenu son gala d’art biannuel le 19 octobre au Maritime Heritage Centre, célébrant les arts et le 30e anniversaire de la galerie.

Grâce aux généreux sponsors, enchérisseurs et participants, la galerie a dépassé ses objectifs de récolter plus de 74 000 $.

« Le Gala des Arts de cette année a été un moment extraordinaire. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont assisté à l’événement, participé à la vente aux enchères et bien sûr nos généreux sponsors », a déclaré Sara Lopez Assu, directrice générale de la Campbell River Art Gallery dans un communiqué de presse du 25 octobre. « Ce fut une belle soirée rappelant le style d’une grande ville, avec une cuisine délicieuse, des œuvres d’art exquises et, surtout, un fort soutien de la communauté. Ce soutien nous permet de continuer à proposer notre programmation locale à fort impact comme l’Art Hive. Nous avons hâte de recommencer en 2026 !

Le thème « Perles et Prosecco » de cette année a ramené les 130 invités dans l’esprit fastueux des années folles. Vêtus de tenues époustouflantes, ornées de perles et respirant toute l’élégance de cette époque glamour, les participants ont transformé l’événement en un spectacle à couper le souffle, indique le communiqué.

La soirée comprenait un menu décadent servi par More Eatery, des cocktails artisanaux et des mocktails extravagants de Wild Coast Cocktails, de la musique entraînante de Typsy Jazz et un décor à couper le souffle rendu possible par All-In-One Party Shop et Canadian Tire, indique le communiqué. .

Le talentueux Lime Soda Photography était présent et a capturé l’essence de la nuit, photographiant les invités à leur arrivée avec style.

Le point culminant de la soirée a été une vente aux enchères silencieuse et en direct présentant des œuvres d’artistes, notamment Bill & Will Henderson, Jessica & Max Chickite, Rebecca Chaperon, Sonny Assu et Scott Bertram. Les participants sont repartis avec enthousiasme avec leurs nouvelles acquisitions, et tous les profits soutiennent les artistes et la programmation gratuite de la galerie.

« Les ventes aux enchères en direct et silencieuses de cette année ont été une vitrine incroyable pour de nombreux artistes renommés de notre communauté », a déclaré la conservatrice de la galerie, Jenelle Pasiechnik. « Nous sommes très honorés de pouvoir organiser cette vente aux enchères, un événement qui valorise et met en valeur le talent local sur l’île de Vancouver et dans toute la Colombie-Britannique. Une vente aux enchères en direct est toujours un événement passionnant, et nous attendons déjà avec impatience le prochain gala.

Les fonds recueillis soutiendront directement la mission de la galerie de servir la communauté de Campbell River grâce à des expositions d’artistes professionnels et une programmation accessible.