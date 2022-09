Le ‘Gajra Cafe’ géré par la communauté LGBTQ+ est prêt à servir des cuisines perdues à Vadodara

Dans un effort visant à élever la communauté LGBTQ +, « Gajra Cafe », a été lancé vendredi à Shree Maharani Chimnabai Stree Udyogalaya (SMCSU) dans la ville. Gérée par des membres de la communauté, l’initiative est soutenue par le royal Gaekwads et le SMCSU. Le café est le premier du genre dans l’État. Le café est actuellement en phase d’essai. Il est conçu pour servir des spécialités authentiques du Gujarat et du Maharashtra aux gourmets de Vadodara. Après l’essai, le café devrait ouvrir plus tard cette année.

«Le café a commencé par un essai de deux jours pour évaluer la réponse des gens. Il servira des délices authentiques préparés dans de petites maisons – des plats qui ne se trouvent pas facilement. Nous voulons apporter ces types de goûts aux gourmets et également donner une plateforme importante à la communauté LGBTQ+. Nous voulons gérer ce café pour aider la communauté à trouver son chemin vers le grand public, à favoriser une bonne ambiance et l’inclusivité dans la société », a déclaré Maharani Radhika Raje Gaekwad, administrateur et vice-président de SMCSU.

Maya Urmila Koli de Lakshya trust a fait l’éloge de cette initiative et de la plateforme offerte à la communauté LGBTQ+ par le SMCSU. Elle a dit que le café est unique en son genre où la communauté sera en première ligne. Le café servira également des cuisines perdues. Cela donnerait du pouvoir à la communauté et les aiderait également à accéder au courant dominant et à changer la mentalité de la société à leur égard, a-t-elle déclaré.

Les institutions privées de Vadodara dispensent une formation aux membres de la communauté dans les domaines des boissons, de l’hôtellerie, de la restauration et de la cuisine dans le cadre du projet initié par la fiducie.

Radhika Raje a déclaré que l’idée était de rejoindre cette communauté de manière professionnelle et de les aider à accéder au grand public. Une fois qu’ils interagissent avec les gens qui viennent au café, cela aiderait à changer l’attitude envers la communauté, espérait-elle.

Raje a appris les luttes de la communauté LGBTQ+ lors de l’épidémie de Covi-19, lorsqu’elle leur a distribué des rations. Elle a alors décidé de les aider à entrer dans le courant dominant et de les responsabiliser au niveau professionnel.

SMCSU a également lancé un projet dans lequel les femmes sont formées à la conduite afin qu’elles puissent travailler dans les transports publics.

