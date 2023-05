Le gain de poids avant 30 ans augmente le risque de cancer mortel de la prostate, selon une étude

18 mai 2023 – Les jeunes hommes qui prennent beaucoup de poids entre 17 et 29 ans semblent avoir un risque accru d’avoir plus tard une forme agressive de cancer de la prostate et d’en mourir, selon une nouvelle étude suédoise.

La découverte provient de l’Obesity and Disease Development Sweden (CHANCES) étude présentée mardi au congrès européen sur l’obésité 2023.

Les chercheurs ont examiné les données de 258 477 hommes qui avaient au moins trois mesures de poids entre 17 et 60 ans.

Dans la plupart des cas (83%), le poids des hommes était mesuré de manière objective, tandis que dans 5% des cas, il était mesuré par l’individu et dans 15% des cas, il était basé sur la mémoire.

Dans l’ensemble, les hommes qui ont pris un peu plus de 1 livre par an (1,10 livre) avaient, par rapport à ceux ayant un poids stable, un risque accru de 10 % de développer un cancer de la prostate agressif plus tard dans la vie et un risque accru de 29 % d’en mourir.