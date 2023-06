Le gagnant populaire de Strictly Come Dancing décroche sa propre émission BBC1 – et cela commence ce mois-ci

Le nouveau documentaire BBC One de la star de STRICTLY Come Dancing, Rose Ayling-Ellis, débarque sur les écrans des fans ce mois-ci.

L’ancienne actrice d’EastEnders Rose abordera les défis quotidiens, la discrimination et les obstacles auxquels sont confrontés les personnes sourdes dans le nouveau spécial d’une heure Signs For Change.

La gagnante du trophée Glitterball, Rose, a été la première candidate sourde à remporter le très convoité prix Strictly Come Dancing, dansant d’une tempête avec le danseur professionnel Giovanni Pernice en 2021.

La célèbre routine du duo dansée sur Symphony par Clean Bandit et Zara Larsson avant que la musique ne se taise leur a valu un BAFTA, l’actrice étant félicitée par la communauté sourde pour avoir contribué à créer une plate-forme plus publique et à accroître la sensibilisation.

Lors de la spéciale, Rose a commenté: «Ce documentaire sera réel, émouvant et percutant, et il est grand temps que les réalités des personnes sourdes au Royaume-Uni soient partagées avec un public plus large.

« Mon espoir est d’encourager les gens à regarder notre attitude en tant que société et à réfléchir à la façon dont nous pouvons améliorer la vie des personnes sourdes. Cela ne me peindra pas comme une source d’inspiration, mais lèvera plutôt le voile sur les choses sérieuses que nous devons désespérément affronter.

Elle a ajouté: « J’ai toujours admiré le travail incroyable et révolutionnaire de Rogan Productions, et je suis ravie de travailler avec James et l’équipe pour documenter ma vie et partager ce qui compte le plus pour moi. »

On dit que le documentaire « se demande si la société s’adapte assez rapidement pour permettre l’égalité entre les mondes sourds et entendants en examinant les propres expériences de Rose et ses rencontres avec des personnes en première ligne, poussant au changement ».

Signs For Change suivra Rose alors qu’elle parle à ses proches et aux personnes qui repoussent les limites au sein de la communauté sourde.

Au cours de l’émission spéciale, Rose rencontre un organisme de bienfaisance qui enseigne aux enfants sourds à parler et elle explore comment la technologie joue un rôle dans la vie des personnes sourdes et pose la question cruciale de savoir si le monde entendant se concentre trop sur les solutions technologiques et trop peu sur l’encouragement de la langue des signes. .

Rose a joué Frankie Lewis dans EastEnders de la BBC pendant deux ans, apparaissant dans plus de 100 épisodes.

Depuis qu’elle a quitté la série, elle a fait ses débuts dans le West End dans une production de As You Like It de Shakespeare et reviendra sur le petit écran dans Code of Silence d’ITV.

Rose jouera Alison Woods, travailleuse de la restauration sourde, qui est plongée dans un monde de crime dans le nouveau drame granuleux.

Rose Ayling-Ellis: Signs For Change sera présenté en première sur BBC1 le 26 juin à 21h

Rose et son partenaire Strictly Dance Giovanni ont remporté le concours de talents de la BBC en 2021