Le gagnant du second tour des élections deviendra le premier sénateur noir à mandat complet de Géorgie

Le sénateur Raphael Warnock est déjà entré dans l’histoire en 2021 lorsqu’il est devenu le premier sénateur noir de Géorgie, remportant un second tour pour obtenir un mandat partiel. Mais celui qui remportera le second tour de cette année gagnera une autre distinction : le premier sénateur noir à remporter un mandat complet de six ans en Géorgie.

La réalisation est à la portée de M. Warnock et de son challenger républicain, Herschel Walker. Mais c’est à peu près là que s’arrêtent leurs similitudes.

M. Warnock est un sénateur en exercice et un pasteur, tandis que M. Walker est une ancienne star du football et un néophyte politique. Ils ont des croyances, des styles de prise de parole en public et des personnalités radicalement différents. Dans les jours qui ont précédé le second tour, M. Walker a organisé une série d’événements modestes tandis que M. Warnock a organisé des rassemblements et a exhorté des centaines de fidèles à voter lors de son sermon dimanche.

La course est devenue de plus en plus un exercice de contrôle des dégâts pour M. Walker. Des détails découverts sur sa vie privée, associés à de fausses déclarations et à des exagérations sur son éducation, ses dons de bienfaisance, ses affaires et son travail dans les forces de l’ordre, ont affecté sa campagne.