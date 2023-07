Un gagnant de la LOTERIE qui a remporté un énorme jackpot de 300 millions de livres sterling a déclaré qu’il aurait aimé avoir déchiré le billet.

Au lieu d’avoir de la chance et de la fortune, la vie d’Andrew ‘Jack’ Whittaker a été maudite par les décès dans la famille, le divorce et la dépendance au jeu.

Le gagnant de la loterie, Jack Whittaker, a déclaré qu’il aurait aimé déchirer son billet gagnant Crédit : Reuters

L’homme d’affaires américain a empoché près de 315 millions de livres sterling en 2002 Crédit : AP : Associated Press

Jack (photo au centre) avec sa petite-fille Brandi (à gauche) et son ex-femme Jewell (à droite) Crédit : AP : Associated Press

Sa victoire au Powerball était le plus gros jackpot jamais remporté par un seul ticket gagnant dans l’histoire de la loterie américaine.

La veille de Noël 2002, Jack a acheté le ticket Quick Pick gagnant dans un supermarché de Hurricane, en Virginie-Occidentale, où il s’était arrêté pour un sandwich au petit-déjeuner et pour faire le plein de carburant pour sa voiture.

Il n’était pas un joueur de loterie régulier mais a acheté 100 £ de billets parce que le prix était si élevé.

Il n’a joué à la loterie que lorsqu’elle a atteint 100 millions de livres sterling.

Contrairement à votre gagnant habituel, Jack a eu beaucoup de succès avant de décrocher le jackpot.

L’homme d’affaires américain, décédé en 2020 à l’âge de 72 ans, a accumulé une valeur nette de plus de 17 millions de livres sterling grâce à son entreprise de construction.

Bien que cela impliquerait qu’il était en mesure de gérer l’énorme somme d’argent, cela n’a finalement pas été le cas.

Andrew a immédiatement fait don de 10% des gains à des œuvres caritatives chrétiennes et a dépensé 14 millions de livres sterling supplémentaires pour créer la Fondation Jack Whittaker, qui a fourni de la nourriture et des vêtements gratuits aux familles à faible revenu de Virginie-Occidentale.

Dans une interview avec Fox News, il a confirmé qu’il « fait le travail de Dieu avec tout cet argent ».

« J’aide beaucoup de gens et j’ai l’intention d’en aider beaucoup plus », a-t-il déclaré.

Jack est ensuite retourné au dépanneur où il avait acheté le billet, avant de remettre au commis un chèque de 44 000 £, une maison de 123 000 £ et une toute nouvelle Jeep Cherokee.

Le millionnaire s’est alors acheté une Lamborghini dans laquelle il faisait le tour de son quartier en jetant de l’argent par la fenêtre.

Moins d’un an après avoir gagné à la loterie, des voleurs sont entrés par effraction dans sa voiture flashy et ont volé 545 000 £ en espèces que Jack transportait dans une valise.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il emportait autant d’argent avec lui, l’homme a répondu: « Parce que je peux. »

La Lamborghini a ensuite été cambriolée une deuxième fois, entraînant la perte de 200 000 £ supplémentaires en espèces, mais cela a ensuite été récupéré.

La chute de Jack a pris une tournure plus sombre lorsqu’il a perdu sa petite-fille de 17 ans, Brandi Bragg, le 20 décembre 2004.

La jeune fille a été retrouvée morte sur la propriété d’un ami masculin après avoir été portée disparue au début du mois, le 9 décembre.

Le 11 octobre 2005, lors d’une audience liée à son DUI de janvier 2003, un Jack Whittaker visiblement ébranlé s’en est pris aux forces de l’ordre locales pour s’être concentré sur ses problèmes tout en n’arrêtant personne en relation avec la mort de sa petite-fille.

Selon West Virginia Metro News, il a déclaré: « Suivez celui qui a tué ma petite-fille avec autant de zèle que ces trous du cul essaient de me faire condamner pour quelque chose que je n’ai pas fait. »

L’homme d’affaires a ensuite été poursuivi par le casino Caesars Atlantic City pour avoir fait rebondir 1,5 million de livres sterling de chèques pour couvrir les pertes de jeu.

Après 42 ans de mariage, l’épouse de Jack, Jewell Whittaker, a demandé le divorce en 2008.

Cela s’est transformé en un différend long et laid qui a traîné jusqu’à ce qu’une décision de la Cour suprême de Virginie-Occidentale en 2011 accorde à Jewell les droits et l’accès à certaines des participations de la société de Jack.

Quatre ans plus tard, le 5 juillet 2009, Ginger Whittaker Bragg, la fille de Jack âgée de 42 ans et la mère de Brandi Bragg, a également été retrouvée morte – cette fois à Daniels, en Virginie-Occidentale.

Après des années de pertes personnelles et financières, le père et l’ex-mari désemparés ont déclaré à ABC News : « J’ai pratiquement perdu tout ce que j’avais et qui m’était cher dans ma vie.

« L’argent n’a jamais signifié quelque chose pour moi. Vous devez avoir de l’argent pour exister dans ce monde, mais l’argent ne gouverne pas le monde. L’argent n’est pas ce qui rend les gens heureux. »

Il a poursuivi en disant qu’il souhaitait n’avoir jamais acheté le billet de loterie en premier lieu.

« Ma femme a dit qu’elle aurait aimé avoir déchiré le billet et j’aurais aimé avoir déchiré le billet aussi.

« Je n’aime tout simplement pas ce que je suis devenu. »

Le millionnaire « maudit » a perdu sa petite-fille, sa fille et a divorcé de sa femme Crédit : Getty

Brandi Bragg a été retrouvée morte le 20 décembre 2004 Crédit : Getty

Son corps a été retrouvé sur la propriété d’un ami masculin Crédit : AP : Associated Press