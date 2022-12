Le gagnant du jeu de Jackson McDonald élève PC devant Marquette pour la troisième place – Shaw Local

SPRING VALLEY – Jackson McDonald était le bon homme au bon endroit pour les Panthers du comté de Putnam au lycée Hall High School samedi soir.

Son revers a permis aux Panthers de remporter une victoire 47-45 contre Ottawa Marquette lors du match pour la troisième place de la Colmone Classic.

McDonald était heureux de livrer pour ses coéquipiers.

“Je devais récupérer le rebond et le remettre en place”, a-t-il déclaré. «Ces gars viennent à l’entraînement et s’entraînent tous les jours. C’était une bonne victoire.

« Une victoire sur le bien de Marquette. Ils sont notre rival de conférence. Ça fait toujours du bien de les battre. Évidemment, nous voulons jouer dans ce match tardif (championnat), mais nous sommes satisfaits de ce que nous avons obtenu.

Marquette menait par 11 points après le premier quart et six avant le quatrième.

Orlando Harris du PC tire sur Marquette samedi soir à Hall High School. (Mike Vaughn)

Tommy Durdan a failli remporter le match pour les Crusaders avec un tir à 3 points au buzzer qui a fait des va-et-vient.

«Nous sommes sortis vraiment à plat et je suis juste content que nous soyons revenus. Tout le monde a joué fort en défense et a bien rebondi et c’est ce qui nous a ramenés dans le match », a déclaré McDonald.

McDonald a terminé avec un sommet de 16 points et Austin Mattingly en a ajouté 13 pour PC.

Griffin Walker avait 10 points pour les Crusaders et Alex Graham en avait neuf.