Le gagnant du grand prix a retiré 20 pythons birmans de la nature lors d’un défi en Floride

WEST PALM BEACH, Floride — C’est officiel, le Florida Python Challenge de cette année a un gagnant.

Le grand prix de 10 000 $ a été décerné à Ronald Kiger, qui a retiré 20 pythons birmans des Everglades de Floride au cours de la chasse de 10 jours, qui était censée sensibiliser à la menace que ces pythons représentent pour l’écosystème. L’année dernière, il était le deuxième finaliste direct du grand prix.

Les représentants de la Commission de conservation de la faune et de la flore de Floride ont annoncé la victoire de Kiger lors d’une réunion mardi matin à Duck Key. Cette année, plus de 800 personnes de 33 États et du Canada ont participé au défi et les chasseurs ont retiré 195 pythons birmans de la nature.

Le reste de la récompense a été réparti entre les concurrents des trois catégories du concours : novice, professionnel et militaire. Donna Kalil était à un python d’une égalité avec Kiger. Kalil, un entrepreneur du South Florida Water Management District, a reçu un prix de 2 500 $ pour avoir attrapé 19 pythons dans la catégorie professionnelle.

Toujours dans la catégorie professionnelle, Marcos Rodriguez a attrapé 16 pythons pour le prix de 1 500 $, et Quentin Archie a remporté un prix de 1 000 $ pour avoir attrapé le plus long python de cette catégorie à 8 pieds 11 pouces (2,7 mètres).

Thomas Hobbs a remporté 2 500 $ pour avoir mené la catégorie novice en capturant 16 pythons birmans, tandis que Dennis Krum a attrapé le python le plus long de cette catégorie et également de toute la compétition, à 9 pieds 11 pouces (3 mètres).

Jeff Lince a attrapé cinq pythons, remportant 2 500 $ dans la catégorie militaire, et Antonio Ramos a remporté 1 000 $ pour avoir attrapé le plus long python de ce groupe à 9 pieds 7 pouces (2,9 mètres).

Le défi a eu lieu à la mi-août. Les chasseurs ont été chargés de tuer les pythons birmans de manière humaine et de rapporter les carcasses à l’un des trois postes de contrôle du concours dans le sud de la Floride.

Le défi n’avait pas seulement pour but de permettre aux chasseurs de remporter une part des quelque 25 000 dollars de prix. Il servait également à sensibiliser les gens aux dangers des pythons birmans, comme la façon dont ils affectent les serpents indigènes, peuvent propager des maladies parmi les animaux indigènes et ont des niveaux élevés de mercure qui sont dangereux pour la consommation humaine.

« Plus de 14 000 pythons ont été éliminés avec succès par les entrepreneurs de la FWC et du South Florida Water Management District depuis 2017 », a déclaré Rodney Barreto, président de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, dans un communiqué de presse. « Cet effort collectif continue d’avoir un impact positif direct sur les Everglades et notre faune indigène grâce à l’élimination et à la sensibilisation. »

Cette année, la compétition a été un peu plus restreinte que l’année dernière. En 2023, plus de 1 000 chasseurs ont participé et 209 pythons ont été abattus.

Les chasseurs sous contrat avec la commission de la faune sauvage de l’État et le district de gestion des eaux du sud de la Floride travaillent toute l’année pour éliminer les pythons invasifs de la nature. Une femelle python peut pondre environ 50 à 100 œufs à la fois, c’est pourquoi la compétition a lieu pendant la saison d’éclosion en août. Selon l’agence de la faune sauvage, environ 22 000 pythons ont été éliminés de l’État depuis 2000.