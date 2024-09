Le gagnant du concours Infamous Survivor a changé notre monde

Le nom de Richard Hatch est sûrement familier à tous ceux qui ont regardé la télévision il y a 24 ans, ou du moins la télé-réalité. Hatch a remporté la première saison de Survivant d’une manière qui « semblait choquante » à l’époque, écrit le directeur de la télévision Michael Hirschorn dans un Le New York Times D’abord, « M. Hatch, souvent grossier et parfois nu au hasard, a conclu une alliance stratégique pour forcer ses adversaires les plus coriaces à s’en sortir », écrit Hirschorn, qui est le directeur général de la société de production télévisuelle Ish Entertainment et ancien directeur de la programmation de VH1. Il a ensuite « surpassé les producteurs » en esquivant un défi et en manipulant pour remporter la victoire. « Mais le plus choquant de tout, c’est qu’il a enfreint la règle d’or de la télévision en réseau : il faut être sympathique ». Plus que cela, écrit Hirschorn : « C’était l’homme le plus détesté d’Amérique ».