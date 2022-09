Le gagnant du Celebrity Masterchef 2022 révélé alors que le champion dit “Je suis tellement époustouflé”

La gagnante de CELEBRITY Masterchef 2022 a été révélée sous le nom de Lisa Snowdon.

Au cours des quatre dernières semaines, 19 visages célèbres ont fait de leur mieux pour essayer d’impressionner les juges John Torode et Gregg Wallace dans le cadre de la 17e série de l’émission de la BBC.

Bbc

Lisa Snowdon a été couronnée gagnante du Celebrity Masterchef 2022[/caption]

Pennsylvanie

Le gagnant du Celebrity Masterchef 2022 a été couronné ce soir – et ils ont été admis qu’ils étaient sur le “nuage neuf”[/caption]

Ce soir, Lisa, la légende de Mcfly Danny Jones et le chanteur Mel Blatt se sont affrontés pour la première place.

Au cours de l’épisode de cette soirée, le trio devait préparer un repas parfait à trois plats en seulement deux heures.

Lisa a impressionné John et Gregg avec du maquereau poêlé, un plat principal de magret de canard poêlé sur de la purée de graines de tournesol et une tarte au chocolat pour le dessert.

Et c’est Lisa qui a été couronnée gagnante du Celebrity Masterchef 2022.

Plus de célébrités Masterchef excellent chef Découvrez qui participe à la finale du Celebrity MasterChef 2022 comportement du modèle Lisa Snowdon de Celebrity MasterChef fond en larmes après l’élimination

S’exprimant peu de temps après avoir appris la nouvelle, Lisa a déclaré: “Honnêtement, je suis tellement époustouflée. C’est une expérience qui change tellement la vie. J’ai l’impression que ce n’est pas réel ! Je n’arrive pas à y croire.

« Je ne pouvais pas vouloir gagner quelque chose qui signifiait plus pour moi que ça. J’ai hâte de le dire à ma mère, mon père et mon neveu.

“Je suis sur un nuage neuf. J’aime ça j’aime ça!”

John Torode a déclaré: «Lisa tout au long de cette compétition a pris chaque jour et l’a élevé en quelque chose de spécial. Cette finale, elle a osé faire quelque chose qui allait être un pari, et le pari a payé.

“Sa nourriture est fantastique.”





Gregg Wallace a ajouté: “Le cœur faible ne lève jamais un titre de MasterChef et c’est pourquoi Lisa est notre championne Celebrity MasterChef.”

Mais ce n’était pas la seule chose qu’ils faisaient.

Auparavant, ils devaient créer un thé de l’après-midi pour 12 noms emblématiques de la BBC à l’Alexandra Palace, au nord de Londres.

Whey ils sont retournés à la cuisine Masterchef, ils avaient produit un plat inspiré de leur enfance.

En savoir plus sur le soleil BILAN DE SANTÉ Les 5 facteurs clés qui déterminent si VOUS allez développer un diabète de type 2 mortel OH MEC Je suis trollé pour habiller mon fils comme une fille – il n’y a rien de mal avec ses vêtements

Lisa, Danny et Mel ont également dû se retrouver face à quatre pionniers de la cuisine italienne – Francesco Mazzei, Jacob Kenedy, Masha Rener et Theo Randall – et leur produire des plats incroyables.

Il a eu lieu au restaurant Mayfair du chef Giorgio Locatelli, Locanda Locatelli.