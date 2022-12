Le gagnant d’OG “Qui veut gagner des millions” a appelé son père juste pour fléchir à l’antenne

Le gagnant OG de l’émission OG ‘Who Wants to Be a Millionaire’ n’est pas seulement emblématique pour son intelligence, mais aussi pour avoir fait preuve d’un peu de fanfaronnade à la télévision. En novembre 1999, John Carpenter est devenu la première personne à gagner un million de dollars dans le jeu-questionnaire après avoir répondu à 15 questions et est entré dans l’histoire après avoir passé un appel téléphonique emblématique à son père à l’antenne. Il n’a utilisé aucune bouée de sauvetage jusqu’à la toute dernière question, quand il a décidé d’appeler son père, mais ce n’était pas pour la raison à laquelle on s’attendrait.

“Je n’ai pas vraiment besoin de ton aide”, a dit John à son père. “Je voulais juste te faire savoir que je vais gagner le million de dollars.” Le public a éclaté en applaudissements sauvages tandis que John souriait en connaissance de cause. La question était de savoir quel président américain était apparu dans la série télévisée Laugh-in. Les quatre options étaient Lyndon Johnson, Richard Nixon, Jimmy Carter et Gerald Ford. John a choisi Nixon avec confiance et a remporté en douceur le méga prix.

“Je me souviens quand c’est arrivé et c’était la chose la plus cool qui soit”, a écrit un utilisateur de Twitter. Un autre a commenté que John était “construit différemment”. “Juste un flex de tous les temps ici”, a tweeté un autre utilisateur. Beaucoup ne pouvaient pas croire que cela faisait déjà plus de deux décennies depuis le moment.

Où que soit John en ce moment, espérons qu’il reste cool !

