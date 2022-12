Le gagnant des traîtres a été “révélé” quelques heures avant la finale de l’émission Claudia Winkleman en tant que champion nommé par les fans

Les fans de THE Traitors sont convaincus qu’il ne peut y avoir qu’un seul gagnant alors que le spectacle se dirige vers la finale.

L’émission BBC One est devenue un énorme succès auprès des téléspectateurs et il ne reste plus que cinq joueurs devant la grande finale de ce soir.

Bbc

Les fans ont prédit que Wilfred gagnerait le spectacle[/caption] Bbc

Claudia a animé les débats[/caption]

Parmi eux se trouvent les fidèles – Hannah, Aaron et Meryl – et les deux traîtres restants – le traître d’origine Wilfred et la nouvelle recrue Kieran.

Les fans sur Twitter ont affirmé que Wilfred serait déclaré champion grâce à son gameplay étonnant, avec des rebondissements, des virages et des coups de poignard dans le dos, lors de la finale de ce soir.

Un fan a déclaré : « Pour moi, ça doit être Wilf – il a joué LE jeu du siècle ! donnez à cet homme un Oscar ! #LesTraîtres.

Un autre a fait écho à des pensées similaires, ajoutant: «Wilf doit gagner ce soir! Et tout seul car il le mérite tellement ! La pression qu’il a subie est folle ! #LesTraîtres.

Comme l’a dit un troisième à propos du « gagnant » Will : « La force mentale et la ténacité de Wilf font de lui un gagnant. De toute évidence, il n’est pas vraiment méchant, en fait, il a l’air très gentil.

Alors qu’un quatrième fan a donné sa théorie, révélant qu’il pensait que les deux traîtres restants se retourneraient l’un contre l’autre dans une tournure explosive.

Ils ont dit: «Wilf et Kieran se retourneront ce soir, le gagnant sera celui qui survivra à l’autre. 100% un traître prend l’argent #LesTraîtres.”

Cela survient au milieu de la fureur des fans à propos des affirmations selon lesquelles le spectacle a été corrigé pour qu’un traître gagne.

L’émission de mercredi soir a vu Wilf, qui était le dernier traître restant à l’époque, informé par l’animatrice Claudia Winkleman qu’il devait choisir un autre membre du jeu pour recruter son côté obscur.

Il a opté pour Kieran, lui donnant l’ultimatum soit de le rejoindre en tant que traître, soit d’être tué.

Kieran a choisi de le rejoindre, laissant Meryl, Hannah et Aaron comme fidèles restants une fois que Maddy a été bannie.

Mais la décision révolutionnaire des producteurs signifie que certains fans affirment que les traîtres ont désormais un avantage.

“C’est un peu truqué. L’ajout d’un nouveau traître si tard dans le jeu a rendu presque impossible la victoire des fidèles », a tweeté l’un d’eux.

Un deuxième a ajouté leur analyse, intervenant: «Pensez que si le jeu va être truqué en leur faveur dans la mesure où il doit l’être pour faire une émission de télévision garantie de 12 ep, alors les producteurs devraient choisir The Traitors initialement au hasard , pour éviter le genre de méta-jeu de logique de casting qui conduit cette fin de partie.

JLa finale des Traîtres est diffusée ce soir à 21h sur BBC One.