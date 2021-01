Ariel Robinson, le plus récent gagnant de la série Food Network Les pires cuisiniers d’Amérique, et son mari ont été arrêtés pour homicide présumé de maltraitance d’enfants impliquant la mort de leur fille adoptive de 3 ans, Victoria Rose Smith.

Ariel, ancienne institutrice et humoriste amateur de 29 ans et mari Jerry Robinson, 34 ans, n’ont pas commenté publiquement les accusations. Suite à leurs arrestations, toute la 20e saison de l’émission de téléréalité a été retirée des offres de VOD de la chaîne câblée, tandis que les saisons précédentes et la saison 21, qui ont été diffusées plus tôt ce mois-ci, sont disponibles en streaming.

Saison 20 de Les pires cuisiniers d’Amérique est également indisponible sur Discovery +, Hulu et YouTube, Date limite rapporté le samedi 23 janvier. Le Food Network et la société mère Discovery Networks n’ont pas non plus fait de commentaires.

Selon une filiale de télévision locale FOX Carolina, dans l’après-midi du 14 janvier, la police de Simpsonville, en Caroline du Sud, a reçu un appel au sujet d’une victime juvénile insensible. Elle a été déclarée morte après avoir été transportée à l’hôpital. Le coroner local l’a identifiée comme étant Victoria et a déterminé que la cause de son décès était de multiples blessures contondantes.

Le mardi 19 janvier, Ariel et Jerry ont tous deux été accusés d’homicide par maltraitance d’enfants, selon les archives de la prison. Un juge a refusé les deux cautionnements.