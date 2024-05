Attention : cet article contient des spoilers sur la finale de la saison de Survivant 46.

Il y a beaucoup de stratégie sur Survivant. Des mouvements sont effectués. Les joueurs sont aveuglés. Des fins de partie sont mises en place. Mais malgré tout ce bricolage, cette élaboration de stratégies et la création d’alliances, le jeu de Survivant est avant tout une question sociale, et ceux qui finissent par gagner sont généralement ceux qui nouent les liens les plus étroits avec les autres joueurs… c’est-à-dire le jury.

Cela explique pourquoi Kenzie Petty vient d’être couronné vainqueur du Survivant 46. Kenzie a joué un jeu social sans faille, nouant des amitiés avec tout le monde, quel que soit le côté du vote dans lequel ils se sont retrouvés. C’est pourquoi elle est sortie victorieuse de la finale de la saison de mercredi, battant ses trois autres concurrents Charlie Davis et Ben Katzman par un vote de 5-3-0, même après avoir ouvertement admis qu’elle n’était la force motrice des grands angles morts de la saison. « Oui, j’ai été amenée à voter », a-t-elle déclaré au jury avec une honnêteté rafraîchissante. « Je le prends. Je le posséderai. C’est vrai. Je ne vais pas dire que j’ai conduit un vote. » Elle n’a mené que le vote le plus important de la saison – celui qui lui a permis de remporter un million de dollars.

Liz Wilcox, Ben Katzman, Kenzie Petty, Charlie Davis et Maria Shrime Gonzalez de « Survivor 46 ».

Robert Voets/CBS



Le chemin de Kenzie vers la victoire a en fait commencé avec un mouvement clé lors du premier défi d’immunité de la finale. Après avoir résolu le puzzle, Kenzie n’a pas pu trouver l’indice pour « compter le nombre de geckos, de pièces de puzzle et de trous dans votre planche ». Mais Liz Wilcox a lu l’indice et a abandonné sa propre tentative de remporter le défi – en courant pour récupérer la planche de Kenzie pour elle et empêcher Maria Shrime Gonzalez de remporter une quatrième victoire record dans le défi d’immunité.

La victoire de Kenzie a permis que la plus grande menace en Maria soit envoyée au jury. Puis, après un manque de sommeil, Ben a surpris tout le monde en remportant le défi final (dans lequel les joueurs devaient résoudre un puzzle tout en attrapant une balle avant qu’elle ne tombe au fond d’un géant). Le prix est correct structure de type Plinko), le seul concurrent qui peut légitimement se targuer d’être rock comme Dokken devait choisir qui amener avec lui jusqu’au bout, et quels deux joueurs envoyer à la compétition de feu.

En fin de compte, Charlie a obtenu la passe rapide pour les trois derniers, tandis que Kenzie et Liz se sont battus dans le feu. Ce n’était pas vraiment une bataille. Après un démarrage lent, Kenzie a pris le contrôle à la fois de son silex et du jeu – éliminant Liz et se donnant une nouvelle place dans son CV.

Kenzie Petty, Maria Shrime Gonzalez, Liz Wilcox, Ben Katzman, Charlie Davis et Jeff Probst sur « Survivor 46 ».

CBS



Cela a laissé Ben, Charlie et Kenzie plaider leur cause devant le jury lors du conseil tribal final – un jury respectueux, mais cherchant également des réponses claires et concises tout en poursuivant leurs délibérations.

« Nous ne recherchons pas des paroles de Taylor Swift. Nous ne recherchons pas de références à la culture pop ou au rock & roll. Nous recherchons des réponses sérieuses et stimulantes », a déclaré la jurée Tiffany Nicole Ervin pour ouvrir les débats. Plus tard, Soda Thompson a littéralement mis chaque concurrent sur une horloge de 30 secondes pour réfuter ses impressions à leur sujet, les interrompant immédiatement lorsqu’ils dépassaient leur limite de temps.

Alors que Charlie semblait avoir le terrain stratégique le plus solide sur lequel s’appuyer grâce à son contrôle du jeu depuis l’ombre, ce sont les compétences sociales de Kenzie qui se démarquaient. En fin de compte, Charlie n’a même pas reçu le vote de Maria, puisque son ancien meilleur ami de l’île a rejoint Tiffany, Tevin Davis, Q Burdette et Venus Vafa pour voter pour le vainqueur, tandis que Liz, Soda et Hunter McKnight ont donné leur vote au finaliste. Charlie, qui devra se consoler en écoutant énormément de Taylor Swift en boucle.

Gardez les yeux ouverts pour en savoir plus Survivant 46 couverture finale, y compris notre récapitulatif complet de la finale, des interviews avec l’ensemble des cinq derniers, ainsi qu’un aperçu de la suivant saison de Survivant.