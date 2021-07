Le gagnant de ‘MasterChef Australia’ Justin Narayan décode les saveurs indiennes : Super Delicious ! | Nouvelles des gens

New Delhi : Il a surpris les juges avec sa version indienne des tacos – « daal bhaat » et « poulet jalfrezi », parmi de nombreuses autres spécialités. Le vainqueur de la 13e saison de « MasterChef Australia », Justin Narayan, a décrypté pourquoi les saveurs indiennes touchent les bonnes papilles à chaque fois.

Qu’est-ce qui fait que les saveurs indiennes sont à l’honneur dans les émissions de télévision internationales ?

« Je pense que c’est super délicieux. C’est une nourriture savoureuse et quand vous la comparez à tout le reste, la nourriture indienne est très compétitive. C’est ce que je pense », a déclaré Narayan, originaire de Perth, en Australie occidentale et d’origine indienne, à IANS lors d’un appel. d’en bas.

Depuis sa méga victoire, la vie a été un tourbillon pour le jeune pasteur de 27 ans, Australien de première génération et Indien fidjien.

« Ça a été une course amusante à coup sûr », a-t-il déclaré.

Juste après avoir été couronné vainqueur de la populaire émission de téléréalité en mai, Narayan a épousé sa petite amie de longue date, Esther Smoothy.

Alors, l’a-t-il séduite avec son talent culinaire ?

« J’aimerais le penser », a-t-il plaisanté.

Il considère l’amour d’Esther pour la nourriture comme un « avantage supplémentaire ».

« Elle adore vraiment manger, ce qui est un énorme avantage. Elle n’est pas très difficile et est très facilement satisfaite de la nourriture, c’est donc quelque chose que je continuerai d’essayer… », a ajouté Narayan.

Parlant de la façon dont il était passé de pasteur pour jeunes à une carrière dans la cuisine, Justin a révélé que le divertissement et l’hospitalité faisaient partie de sa culture tout en grandissant.

« La cuisine est quelque chose que j’ai toujours aimé. J’ai toujours aimé cuisiner pour les gens. Les servir tout en les divertissant et en les accueillant… c’est une grande partie de ma culture en grandissant. C’est juste une expression naturelle et une extension de qui je suis et de quoi J’aime faire… La passion s’est allumée jeune et a atteint son apogée ici », a-t-il déclaré.

Ce n’est pas tout. Allant au-delà de ce que font la plupart des gagnants, Narayan propose également d’aider une ONG basée à Mumbai, Vision Rescue, créée par son ami Biju Thampy, pasteur et conférencier motivateur. Thampy a fourni des repas aux enfants vivant dans les bidonvilles de Mumbai.

« Oui, je travaille avec mon ami Biju là-bas. Il fait un travail incroyable et je veux juste m’associer à lui et continuer à aider les enfants des bidonvilles de Mumbai. J’ai eu l’occasion d’aller voir le travail qu’il fait. faire et c’est incroyable. Je pense qu’à ce jour, il a distribué un million de repas, ce qui est assez incroyable », déclare le jeune chef.

Narayan veut s’associer à l’association caritative. « Donc, j’adorerais m’associer à cela d’une manière ou d’une autre et il ne se contente pas de les nourrir, il les éduque également. J’espère leur donner les outils de la vie pour sortir des bidonvilles … Ce serait vraiment cool de faire », a-t-il ajouté.

Que compte-t-il faire maintenant ?

« Je travaille à la création de contenu culinaire. Entrer dans l’espace de divertissement culinaire, ce sera donc très amusant. Créez simplement du contenu qui, espérons-le, se connecte avec les gens et qui les inspire à cuisiner et j’adorerais continuer à apprendre autant que possible et obtenir le mentorat de certains chefs et j’espère que cela débouchera sur une sorte d’entreprise alimentaire. Ce serait mon objectif », a-t-il déclaré.

« MasterChef Australia 13 » est disponible sur Disney+ Hotstar Premium.