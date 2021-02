ELLE a affirmé une fois que « l’Angleterre ne m’aime plus » – mais cela pourrait être sur le point de changer pour Joss Stone après avoir remporté l’émission à succès The Masked Singer.

Le joueur de 33 ans, qui a été dévoilé en tant que Sausage lors de la finale de samedi soir, a eu beaucoup de critiques depuis qu’il est devenu célèbre en tant que sensation de chant soul de 16 ans.

Mais elle était le choix du public de studio de l’émission ITV – bien que déguisée dans un masque – devant dix millions de téléspectateurs à la maison.

Après son triomphe, une Joss choquée a déclaré: «N’est-ce pas incroyable? Je ne pense pas que ce soit la voix. J’ai appris cela au début. Il doit s’agir des rires.

«C’est vraiment juste pouvoir s’amuser et ne pas être jugé aussi bien.

«Je sais que vous êtes jugé pour votre performance, mais pas vraiment, pas de la même manière. Nous avons tous nos idées préconçues sur quelqu’un. Tout cela était par la fenêtre. C’est juste de la musique, c’est juste un rire.

«Et c’est à cela que ça s’est passé. Ce n’était rien de trop grave. C’était le meilleur à ce sujet.

Avec sa promenade effrontée de saucisse et son accent de Cockney, les fans étaient convaincus que l’identité secrète de la saucisse appartenait à l’actrice Sheridan Smith ou à la présentatrice de Loose Women Stacey Solomon.

Joss a ajouté: «Très bien, chips et saucisses, innit. Je vais juste comme un gars de Cockney et ça a collé et tout le monde a trouvé ça drôle.

«Honnêtement, si vous pouvez donner de la joie, ce n’est pas forcément la perfection ou quelque chose de particulièrement beau.

«Mais si vous pouvez donner de la joie, les gens sont heureux. C’est ma théorie de toute façon, et cela semble avoir bien fonctionné.

Joss, qui a donné naissance à son premier bébé Violet il y a un peu plus de deux semaines, a également raconté comment elle avait décidé de participer à l’émission – qui a été enregistrée en septembre de l’année dernière – lorsqu’elle a découvert qu’elle attendait.

Elle a déclaré: «Je venais de découvrir que j’étais enceinte. Et puis j’ai reçu la demande de faire le spectacle et j’ai pensé: « Ce serait tellement cool pour mon petit bébé de regarder ».

«Je pourrais être comme, bien devine quoi? C’est maman dans la saucisse. Habillons-nous comme une saucisse et faisons rire les enfants. Pourquoi pas? »

« LES GENS M’APPELERONT UN SILLY HIPPIE »

Avec sa garde-robe flottante et hippie et son look pieds nus, la chanteuse était connue sous le nom de Joss Stick à l’école.

Et les coups se sont poursuivis tout au long de sa carrière.

Les critiques en Amérique se sont demandé si une fille blanche privilégiée du Devon pouvait comprendre les origines de sa musique de style Aretha Franklin.

Elle a été accusée de se comporter comme une diva alors qu’elle passait par quatre managers avant d’avoir 20 ans.

Et elle a été moquée pour avoir soudainement parlé avec un étrange accent américain lors d’une performance digne des Brit Awards en 2007.

Après ce spectacle, Joss a déclaré: «À la fin de la journée, je m’en fous si les gens ont un problème avec mon accent.

«C’est tout ce que je peux dire à ce sujet. Les mots que je dis ne changent pas. Si la façon dont cela sonne est biaisée et que vous ne l’aimez pas, n’écoutez pas.

«Et je ne peux pas m’en empêcher. Je travaille en Amérique depuis l’âge de 14 ans. Je ne fais que travailler. Je fais mon travail et je rentre chez moi.

Le double lauréat du prix britannique a ajouté: « L’Angleterre ne m’aime plus. »

Cette apparition des Britanniques l’a également vue dévoiler les cheveux violets et faire une blague pas drôle sur l’hôte Russell Brand, ce qui implique qu’il se dirigeait vers une cure de désintoxication avant de pénétrer dans le hit d’Amy Winehouse.

Elle a également envoyé «grand, grand amour» à Robbie Williams, qui avait été la cible des blagues précédentes du comédien Brand après qu’il venait d’entrer en cure de désintoxication pour la drogue.

Discutant de la réaction à cette nuit d’accident de voiture, elle a déclaré: «Je ne comprends pas. Pourtant, je suppose que si vous voulez changer la couleur de vos cheveux et faire des choses différentes de votre vie, les gens s’énervent.

Joss est devenu célèbre avec le single You Had Me à seulement 16 ans.

Avant 20 ans, elle avait déjà vendu sept millions d’exemplaires de ses deux premiers albums et était la plus jeune artiste solo féminine à être en tête des charts.

Née Joscelyn Eve Stoker dans le Kent, elle a passé son adolescence à Ashill, un petit village du Devon. Son père Richard Stoker importe et exporte des fruits et des noix, tandis que sa mère Wendy a travaillé comme gérante jusqu’en octobre 2004.

La troisième de quatre enfants, Joss avait une éducation stricte – et ses parents n’avaient aucune idée qu’elle fumait du cannabis avec ses copains.

Elle a dit un jour: «C’est une injustice que nous ne parlions pas correctement de la marijuana en Grande-Bretagne. Je sais que les gens liront ceci et m’appelleront un hippie idiot, mais cette plante peut faire tellement de bien. C’est triste, mais mes parents détestent toujours que je le fume aujourd’hui.

Dyslexic Joss a eu des difficultés avec l’éducation et a quitté l’école à 16 ans avec trois GCSE.

«Ce n’était pas que j’étais stupide», a-t-elle dit plus tard. «Je suis juste un peu dyslexique et je n’étais pas très académique. Je suis plus artistique. » Joss a remporté l’émission télévisée Star For A Night à l’âge de 13 ans en 2001, inspirée par son amour des années 60, 70 et de la soul.

Elle a ensuite été signée par un grand producteur américain et a enregistré son premier album, The Soul Sessions, en 2003.

À cette époque, elle a commencé à sortir avec Beau Dozier, fils de l’écrivain et producteur de Motown Lamont Dozier. Le couple s’est séparé deux ans plus tard.

«J’ai eu un peu de malchance avec les mecs», dit-elle plus tard.

«Alors je vais probablement laisser faire ça pendant une minute. Je ne suis pas dans le bon espace pour faire ça, ils n’ont tout simplement pas tendance à être trop gentils.

A 20 ans, Joss avait traversé quatre managers et dit qu’elle «les déteste tous».

Ses proches craignaient que son «comportement de diva» ne mette fin à sa carrière musicale.

En 2009, elle a dépensé 2 millions de livres sterling pour mettre fin à son contrat avec le label EMI, insatisfaite de la façon dont elle s’inscrivait dans leurs plans.

Puis, en 2011, elle était au centre d’un complot d’enlèvement et de meurtre lorsque deux hommes se sont rendus chez elle dans le Devon avec une épée de samouraï et ont l’intention de la décapiter.

Kevin Liverpool et Junior Bradshaw avaient pour objectif de la retrouver chez elle, de lui voler 1 million de livres qu’ils croyaient avoir dans un coffre-fort, de la kidnapper, de la tuer et de jeter son corps dans une rivière.

Ils ont grondé après que des voisins les aient vus agir de manière suspecte. Les deux ont été condamnés à de longues peines de prison.

Joss a déclaré en 2015: «Je n’ai aucune idée de quoi il s’agissait. Mais je préférerais qu’ils restent à l’intérieur. Je me sentirais moins nerveux d’être coupé. Ce n’est pas quelque chose que je veux un lundi matin. »

Le végétarien de longue date, qui a participé à diverses campagnes pour le groupe de défense des animaux Peta, a donné naissance à sa fille Violet Melissa avec son partenaire Cody DaLuz le mois dernier.

Elle avait parlé de son désir de fonder une famille, disant qu’elle avait toujours voulu un total de sept enfants.

Mais jusqu’à rencontrer le musicien américain Cody, 31 ans, elle a eu du mal à trouver le bon homme.

En 2013, elle s’est séparée du constructeur Danny Radford, 31 ans, avec qui elle travaillait par intermittence depuis 2008.

Sa carrière a augmenté d’un cran en 2011 lorsqu’elle s’est produite au mariage de Kate et Wills.

Et en 2014, elle a sorti un single caritatif pour soutenir l’appel du coquelicot pour marquer le 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale.

‘Tellement heureux’

En 2015, elle a sorti son troisième album studio, Water For Your Soul, sur son propre label Stone’d – mais son retour prévu s’est avéré être un flop.

Et bien qu’il puisse sembler que Joss ait ensuite disparu dans la nature sauvage du showbiz, elle a continué à se produire sur The Total World Tour de 2014 à 2019, visitant 204 pays.

Cela comprenait une escale en Iran, où elle a été expulsée en raison d’une interdiction de représentation des femmes.

«J’ai voyagé dans tous les pays du monde», a-t-elle déclaré l’année dernière, «et j’ai vécu plus d’expériences que je ne le pensais.»

Cette fois, loin des feux de la rampe, elle se sentait aussi plus satisfaite de la vie. Dans une interview en 2017, elle a déclaré qu’elle était «tellement plus heureuse» qu’elle ne l’était au début de la vingtaine.

Cette nouvelle satisfaction est quelque chose que Joss souhaite partager sur son podcast A Cuppa Happy.

Mais elle a déclenché une réaction violente lors de sa promotion sur Good Morning Britain l’année dernière en parlant depuis son domicile aux Bahamas pendant la pandémie.

Elle a défendu ses actions en disant: «C’est un endroit agréable où vivre. Beaucoup de gens ont l’impression de ne pouvoir aller nulle part, et c’est très étouffant pour les gens. Ils se sentent coincés.

«Mais en fait ce n’est pas vrai, c’est une conception. Regardez en ligne où vous pouvez aller, quelles sont les règles, ce que vous devez faire en quarantaine, puis vous pourrez vous libérer.

«Il suffit de travailler selon les paramètres de chaque pays.»

Bien que cette défense puisse soulever des sourcils, le pays est peut-être presque prêt à retomber amoureux de Joss.

