Le gagnant de Masked Dancer, Louis Smith, révèle les problèmes d’argent du verrouillage après que le «travail s’est tari» pendant la pandémie

Le GAGNANT de The Masked Dancer Louis Smith a révélé comment le verrouillage du coronavirus a provoqué « l’arrêt de tout » dans sa vie professionnelle.

Le gymnaste artistique britannique, qui a remporté le trophée samedi soir, a récemment acheté une maison pour lui-même, sa petite amie Charlie Bruce et sa petite fille Marley.

Louis a déclaré que la pandémie avait complètement mis fin à sa vie professionnelle[/caption]

Comme Louis, 32 ans, et Charlie, 31 ans, sont « dans le monde du divertissement », il a révélé que la famille a lutté et « a survécu grâce à ses économies » lorsque la pandémie a mis fin à leur vie professionnelle.

S’adressant exclusivement à The Sun Online, la star a expliqué: « Nous sommes tous les deux dans le monde du divertissement, et c’est un excellent exemple de la façon dont tout peut arriver pour arrêter votre travail.

« Tout s’est arrêté, il n’y avait aucune aide du gouvernement, nous survivions avec les économies que j’avais de la banque, donc ce n’était pas durable.

Décidant de faire un « investissement judicieux » pour assurer leur avenir, Louis et Charlie ont acheté une maison pour offrir un environnement « sécurisé » à leur bébé.

Louis et Charlie ont récemment acheté leur première maison[/caption]

Ils ont également accueilli la petite fille Marley l’année dernière[/caption]

« Surtout maintenant, avec le fait d’avoir un bébé dans le monde, nous voulions quelque chose de plus tangible avec lequel nous puissions assurer l’avenir », a déclaré Louis à propos de la maison.

« En dix ans [we hope to] avons plusieurs propriétés et investissons notre avenir de cette façon.

Louis avait précédemment révélé comment il rénovait secrètement sa nouvelle maison tout en jouant dans l’émission ITV.

Le tout premier gagnant du spin-off de The Masked Singer a finalement obtenu les clés du bloc-notes à deux chambres des années 1920 en mars après des mois de querelles pour la paperasse.

Louis a joué le rôle de Carwarsh dans The Masked Dancer[/caption]

Il a déjà arraché une grande partie de l’intérieur daté du bungalow et s’est attaqué lui-même à une grande partie du travail de bricolage afin de préserver son argent.

Louis a créé un compte Instagram pour partager ses progrès avec les fans, en leur disant: « Une nouvelle année, un nouveau projet, suivez nos progrès dans notre premier projet de rénovation domiciliaire, amusez-vous. »

Il a depuis partagé un certain nombre de clichés montrant des travaux de construction sur la propriété alors qu’il renversait les murs de séparation et enlevait les tapis crasseux.

Louis a révélé en 2018 qu’il prendrait sa retraite de la gymnastique et a fait avancer les choses avec diverses apparitions à la télévision.

La star a pris sa retraite de la gymnastique en 2018[/caption]

Il a fait avancer les choses avec des apparitions à la télévision[/caption]

En plus d’apparaître dans la série 2012 de Strictly Come Dancing, il est également apparu dans The Jump et a perdu contre Spencer Matthews de Made in Chelsea en finale, avant de rejoindre Celebrity Hunted de Channel 4.

Il a également participé à un spectacle de danse en direct appelé Rip It Up avec le batteur de McFly Harry Judd et Aston Merrigold de JLS.

Aujourd’hui, Louis a révélé comment il avait fait un effort supplémentaire pour dissimuler son identité sur The Masked Dancer, en fourrant un oreiller dans son haut.

Alors que les stars sont séparées pendant les répétitions, il craignait toujours de se faire gronder par l’une des autres célébrités pendant sa répétition.

« C’était juste fou, la logistique d’avoir 12 célébrités sur le plateau et de s’assurer que nous ne nous rencontrions pas », a-t-il révélé en coulisses.

«Nous avions ces sweats à capuche qui disaient » ne me parlez pas « , ce qui était pour l’équipage et la sécurité de ne pas nous parler, et ces gants qui couvraient toute notre peau.

«Nous avions ces cagoules et ces visières Kylie Minogue par-dessus. C’était juste une opération si habile.





À un moment donné des répétitions, Louis a déclaré que les célébrités avaient été amenées sur scène pour pratiquer une danse de groupe uniquement dans leur équipement de protection.

Voulant s’assurer qu’il n’était pas deviné sans son costume, le médaillé d’argent olympique a fait un effort supplémentaire avec son déguisement.

« L’un des membres de l’équipe a dit que c’était le moment où tout le monde essayait de faire travailler tout le monde, alors j’étais vraiment nerveux », a-t-il expliqué.

« J’ai pris un oreiller et je l’ai mis sous mon sweat à capuche et j’ai fait comme si j’étais un très gros homme – j’ai pensé que c’était drôle de jeter tout le monde. »