Le gagnant de Masked Dancer, Louis Smith, dit que c’était l’agonie de garder sa victoire secrète pendant un mois

Le gagnant du Masked Dancer, Louis Smith, a révélé l’agonie de devoir garder sa victoire en tant que Carwash secrète pendant un mois entier.

Il a décrit les montagnes russes consistant à remporter la première victoire de l’émission avant de revenir changer les couches de sa fille Marley, née en février.

dix Louis Smith a été couronné premier vainqueur du Masked Dancer

S’exprimant pour la première fois depuis son triomphe, Louis a déclaré: «C’est dingue de faire partie de ce spectacle, de gagner, puis vous rentrez à la maison le lendemain et ne pouvez le dire à personne.

«C’est presque comme si la nuit n’existait pas et j’étais de retour pour changer les couches, arracher les toilettes et déchirer les tapis malodorants de la propriété que nous développions.

« C’était surréaliste et c’est seulement maintenant que je peux en parler et partager l’expérience.

« C’était des montagnes russes émotionnelles – ici une minute, puis le lendemain, vous revenez à une vie normale et personne ne sait que le spectacle existe. »

dix Il s’est déguisé en Carwash et a battu Bonnie Langford et Howard Donald pour le titre Crédit : Érotème

La gymnaste olympique a battu la star d’EastEnders Bonnie Langford, alias Squirrel, et Take That’s Howard Donald dans le rôle de Zip lors de la finale de samedi soir sur ITV.

Ses mouvements ont certainement impressionné les juges Oti Mabuse, Davina McCall, Holly Willoughby et Mo Gilligan.

Louis, qui a remporté Strictly Come Dancing en 2012, a dû surmonter une peur infantile inhabituelle – oui, des lave-autos – pour redevenir un champion.

Il a déclaré: «J’étais toujours nerveux en passant par le lave-auto quand j’étais jeune.

dix Louis et son partenaire Charlie Bruce ont accueilli leur premier enfant en février Crédit : Instagram

dix Le couple rénove actuellement une maison ensemble Crédit : Instagram

«Ça a toujours été une expérience un peu effrayante. Il avait l’habitude de se sentir claustrophobe.

«Peut-être qu’il y a quelques enfants dans le pays qui ressentent la même chose. J’espère que j’ai changé d’avis.

C’est une inspiration.

dix Louis a remporté Strictly Come Dancing en 2012 Crédit : BBC

L’observation des étoiles de Daisy

APRÈS le drame terre-à-terre de Normal People, Daisy Edgar-Jones revient dans l’extraterrestre dans la deuxième saison de War Of The Worlds.

Une nouvelle série de redémarrage de science-fiction arrive sur Disney + le 16 juillet, avec Daisy – qui a joué avec Paul Mescal l’année dernière dans Normal People de BBC Three – de retour sous le nom d’Emily Gresham.

dix Daisy Edgar-Jones joue dans la deuxième saison de War Of The Worlds

Elle semble avoir un lien spécial avec les envahisseurs extraterrestres. Mais les attaquants sont-ils réellement humains ?

dix Elle incarne Emily Gresham dans le reboot extraterrestre

dix Daisy est devenue célèbre lorsqu’elle est apparue dans Normal People aux côtés de Paul Mescal Crédit : BBC

bizbit JEFF Lowe, qui s’est fait connaître dans le documentaire à succès de Netflix Tiger King, a été arrêté pour conduite en état d’ivresse aux premières heures de samedi matin aux États-Unis. Le fanatique controversé des chats, propriétaire du zoo de Joe Exotic ces jours-ci, a subi un test de sobriété avant d’être placé en détention.

Russell : Mon prix surprise

RUSSELL Howard a passé deux semaines surréalistes de quarantaine dans un hôtel néo-zélandais avant de filmer son émission Sky One Russell Howard: Stand Up To The World.

S’exprimant sur Radio 2, il a déclaré : « Vous n’êtes pas autorisé à faire quoi que ce soit pendant deux semaines. C’était ce genre de mini-prison avant d’entrer au paradis.

dix Russell Howard a eu une quarantaine surréaliste avant le tournage de Stand Up To The World en Nouvelle-Zélande Crédit : © Sky UK Ltd

« Chaque jour, ils nous faisaient un quiz quotidien et tout le monde dans l’hôtel pouvait y participer.

« Le prix si vous gagnez le quiz était une nuit supplémentaire à l’hôtel.

«Le deuxième prix était deux billets pour mon spectacle que je faisais le deuxième jour de la fermeture – et j’ai gagné le quiz un soir. Nous n’avons donc pas vendu l’un des concerts parce que nous attendions que je vienne me regarder.

Towie Dan n’est pas docteur

DAN Osborne de TOWIE a déclaré à ses abonnés sur les réseaux sociaux qu’il était anti-vaxxer, insistant bizarrement sur le fait que le programme de vaccination vital du pays pour lutter contre le coronavirus était «tout une question d’argent».

Dan a également affirmé que ni lui ni les deux enfants qu’il partage avec sa femme, l’actrice Jacqueline Jossa, n’auraient les coups potentiellement salvateurs.

dix Dan Osborne a dit à ses abonnés qu’il était un anti-vaccin Crédit : Instagram

Il a déclaré: «Personnellement, cette merde ne va même pas en moi, sans parler de mes enfants.

« Les gens, faites vos recherches. Ce n’est pas bon. »

Il a raison, les gens. Faire votre recherche.

Cela signifie regarder la science, au lieu d’écouter les théories du complot farfelues.