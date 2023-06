Le gagnant de Love Island transporté d’urgence à l’hôpital après un méchant accident

Un favori de LOVE Island a révélé qu’ils étaient « vidés » après avoir été transportés d’urgence à l’hôpital suite à une blessure douloureuse.

La gagnante de l’émission de jumelage Olivia Bowen, 29 ans – qui s’entraînait pour une course de chevaux – a déclaré aux fans aujourd’hui qu’elle se rendait à l’hôpital pour un scanner.

Instagram

Une star de Love Island a révélé une blessure douloureuse[/caption] Instagram

Olivia Bowen a déclaré aux fans qu’elle s’était cassé le poignet dans une publication Instagram[/caption] Rex

Elle a trouvé la gloire avec son futur mari Alex dans la saison 2016 de Love Island[/caption]

Pourtant, les anciens de Love Island ont ensuite donné une mise à jour désolée, en publiant une photo de son poignet gauche fracturé enveloppé dans une écharpe blanche.

La maman d’un enfant – qui est mariée à la co-star Alex Bowen, 31 ans – a écrit sur Instagram : « Un poignet cassé.

« Guttad ne le couvre pas. »

Elle a terminé son message avec un Emoji au cœur brisé et une icône de visage triste.

La mésaventure d’Olivia survient peu de temps après qu’elle a montré sa silhouette dans un équipement de gym serré.

Elle est également allée sans soutien-gorge dans une robe noire plongeante alors qu’elle semblait prête à faire la fête.

La passionnée d’équitation se préparait à participer à une course de chevaux avant de se blesser.

Elle s’était entraînée avec le cheval de course Express Yourself et avait précédemment dit aux fans qu’elle avait eu un vacillement pendant l’entraînement.

Pourtant, reprenant son mojo, elle a ajouté: «Je me suis remise, culotte de grande fille et je me souviens pourquoi je fais ça! Écoutez, nous essayons de prouver que tout est possible en tant que femme si vous lui donnez les outils.

« Alors je reprends les outils et je le fais, peu importe à quel point j’ai peur ou à quel point cela devient difficile. Je sais que tout ça va me manquer quand ce sera fini !

Olivia devait participer à la Markel Magnolia Cup à Goodwood Races, mais il reste à voir si elle se rétablira à temps.

En parlant de son défi, elle a précédemment déclaré: «Cela a été l’une des choses les plus excitantes et les plus stimulantes que j’ai jamais faites.

« Je suis actuellement en formation pour pouvoir participer à la course dans quelques mois. »

Instagram

La mère d’un enfant s’entraînait pour une course de chevaux[/caption] Instagram

Elle a récemment montré sa silhouette dans une série de tenues époustouflantes[/caption]