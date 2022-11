Le gagnant de Love Island révèle une querelle de spectacle alors que le groupe “arrête de parler”

Le champion de LOVE Island, Ekin-Su Cülcüloğlu, a alimenté les rumeurs d’une querelle de spectacle en révélant que “personne ne parle”.

Le joueur de 28 ans a remporté le spectacle aux côtés de son petit ami Davide Sanclimenti il ​​y a à peine trois mois.

Mais il semble que tous les anciens insulaires soient tellement occupés ces jours-ci qu’ils n’ont pas le temps de rester en contact.

Ekin-Su a déclaré: “Il reste encore un insulaire [WhatsApp] chat dans lequel je suis et personne n’en parle.

“La dernière fois que tout le monde a eu une vraie conversation, c’était il y a deux mois. Mais j’envoie un message à Gemma et Tasha individuellement.

Elle a ajouté à la chaleur: “Tout le monde est tellement occupé et a ses propres relations sur lesquelles se concentrer.”

Ekin-Su et Davide sont occupés par leur prochaine série qui les verra explorer ensemble leurs pays d’origine respectifs, la Turquie et l’Italie.

Ils sont récemment partis en vacances à Dubaï où une photo a déclenché des rumeurs selon lesquelles ils s’étaient fiancés.

Mais dans une conversation exclusive avec The Sun lors des TV Choice Awards, Davide s’est ouvert sur les rumeurs.

Lorsqu’on lui a demandé si un engagement pourrait être au coin de la rue, le beau gosse italien a répondu: “Aucun engagement.





“Mais nous nous rapprochons de plus en plus et nous ne nous sommes pas disputés depuis que nous avons quitté la villa.”