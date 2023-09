Le gagnant de Love Island lance un coup énigmatique au spin-off de All Stars alors qu’il refuse de revenir au spectacle

Un gagnant de LOVE Island a lancé un coup énigmatique au spin-off All Stars de la série alors qu’il refuse de revenir.

Chris Hughes est devenu célèbre lorsqu’il est apparu dans la troisième série de l’émission de rencontres à succès ITV2.

ITV

Un gagnant de Love Island a lancé un coup énigmatique au spin-off All Stars de la série alors qu’il refuse de revenir[/caption] Caractéristiques du Rex Pennsylvanie

Malgré le coup d’envoi de la carrière télévisuelle de Chris, il a exclu de retourner à Love Island.[/caption]

Il est entré dans la villa TV en 2017 et s’est associé à Olivia Attwood.

Le désormais ex-couple a conquis le cœur des téléspectateurs lors de l’élection du vainqueur de Love Island.

Mais malgré le coup d’envoi de la carrière télévisuelle de Chris, il a exclu de revenir de si tôt.

Parler à OK ! Magazine, il a anéanti tout espoir des fans de voir la série all stars de la série, intitulée The Games.

Il a déclaré : « J’ai fait Love Island, quand j’ai vécu une expérience, je ne voudrais pas la refaire.

« Cela ne fait que le ternir. Je n’ai pas l’impression que cette expérience m’apporterait quoi que ce soit depuis que j’y suis.

Pendant son séjour sur Love Island, les téléspectateurs ont vu l’ancien agriculteur Chris former une liaison avec son compatriote insulaire Kem Cetinay.

Bien que les deux hommes aient même décroché leur propre émission dérivée, ils ne sont pas aussi proches ces jours-ci.

Chris a révélé : « Je parle à Kem de temps en temps. »

Il a ajouté : « Love Island, c’est un peu comme quitter l’école, beaucoup d’entre vous suivent leur propre chemin et ne parlent pas souvent à certaines personnes, mais c’est bien de rester en contact. »

Le joueur de 30 ans a quitté la télé-réalité et figure désormais régulièrement dans la couverture des courses de chevaux par ITV Sport.

Rex