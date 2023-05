Le gagnant de Love Island, Kai Fagan, partage des clichés invisibles adorés avec sa petite amie Sanam alors qu’il fête son anniversaire

Le vainqueur de LOVE Island, Kai Fagan, a partagé des clichés invisibles adorés avec Sanam Harrinanan.

Le jeune homme de 24 ans s’est rendu sur les réseaux sociaux pour se réjouir de sa petite amie alors qu’elle fête son anniversaire.

Instagram

Le gagnant de Love Island, Kai Fagan, a partagé des clichés invisibles adorés avec Senam[/caption] Instagram

Il a posté les clichés pour célébrer son 25e anniversaire[/caption] Instagram

La paire semble plus forte que jamais[/caption] Rex

Kai s’est rendu sur Instagram pour partager de jolies photos de lui et de Sanam pour célébrer son 25e anniversaire.

Dans un carrousel de clichés, la paire a l’air aussi aimée que jamais, avec le bras de Kai autour de Sanam alors qu’ils souriaient à la caméra tout en buvant des cocktails à une table en vacances.

Il a légendé le message: « Joyeux anniversaire à la fille la plus incroyable et la plus belle que j’aie jamais rencontrée.

« Merci d’être toi! Je me sens si reconnaissant de t’avoir dans ma vie. J’ai hâte d’en célébrer beaucoup d’autres anniversaires avec toi ».

Leurs fans se sont rués sur les commentaires pour s’extasier sur le « beau couple ».

Les fans de la paire se sont précipités dans la section des commentaires pour souhaiter un joyeux anniversaire à la star de Love Island.

L’un d’eux a écrit: « Vous êtes si gentils. Joyeux anniversaire Sanam.

« Je suis si heureux que vous ayez trouvé le vôtre. Joyeux anniversaire à votre belle dame. Je vous souhaite à tous les deux de nombreuses autres étapes », a déclaré un autre.

Un troisième écrit : « Joyeux anniversaire Sanam. Vous êtes beaux ensemble.

Sanam a commenté le post : « Tu es si mignon. Je t’aime tellement .”

Kai a choqué les fans le mois dernier en révélant que Sanam n’était toujours pas sa petite amie.

Le couple a été couronné vainqueur de la deuxième série hivernale de Love Island.

Mais malgré le fait qu’ils passent beaucoup de temps ensemble à l’extérieur de la villa, le couple n’est toujours pas officiel.

Sanam a profité de son histoire Instagram alors qu’elle était dans le train alors qu’elle organisait une session de questions-réponses pour ses fans en ligne.

À quoi, un utilisateur a demandé: « Êtes-vous et Kai gf et bf? »

Kai est ensuite apparu dans le court clip en répondant: « Non », tout en secouant la tête.

La bombe de Casa Amor a ensuite laissé échapper un rire alors qu’elle sous-titrait en plaisantant la vidéo: « Non, il me suit juste partout. »

Sanam et Kai sont l’un des derniers couples restants de l’édition d’hiver.

Le mois dernier, les autres finalistes du couple sur Love Island, Tom Clare et Samie Elishi, ont confirmé qu’ils s’étaient séparés.

Une source a confié au Sun : « Elle [Samie] était fatiguée de faire tous ces efforts dans la relation – elle lui rendait souvent visite mais il ne descendait pas autant la voir.

« Si c’était si difficile au début, à quoi cela ressemblerait-il dans un an? »

Rex