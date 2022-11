Le gagnant de Love Island, Jack Fincham, révèle un nouveau look après un changement de carrière surprise après une bataille contre la drogue

Jack Fincham, vainqueur de la série 4 de LOVE Island, a dévoilé son nouveau look alors qu’il confirme un changement de carrière surprise.

Le joueur de 31 ans a tourné une nouvelle page depuis qu’il a surmonté son combat contre la drogue l’année dernière.

Instagram

Jack Fincham se transforme pour la saison panto[/caption] Caractéristiques de Rex

Partageant une affiche de lui déguisé en Jack dans Jack et le haricot magique, la star de télé-réalité a annoncé qu’il faisait du panto.

Le cliché à l’aérographe montrait que Jack avait l’air frais en costume.

“La saison de Panto est arrivée, quelque chose d’un peu différent et j’ai hâte”, a déclaré Jack.

“Je vais jouer Jack in Jack and the Beanstalk du 13 au 31 décembre au @bigpembspanto dans le Pembrokeshire.”

En savoir plus sur Jack Fincham FINCHAM CONTRE TAYLOR Les grands débuts en boxe professionnelle de la star de Love Island vont loin à Dubaï PRISE EN MAIN Regardez la star de Love Island Jack Fincham WRESTLE adversaire avant le match de boxe

Jack avait précédemment raconté au Sun son saut dans le monde du théâtre après avoir trouvé la gloire dans l’émission de rencontres ITV2 en 2018.

Il a décroché un rôle dans le prochain film policier The Last Heist et assumera désormais la pantomime.

Jack, qui a endossé le rôle de Tommy dans le film, tient à donner un coup de théâtre et à voir jusqu’où il peut aller.

S’adressant exclusivement à The Sun lors de la première du blockbuster à Leicester Square, Jack a déclaré: “Savez-vous … ouais, je veux vraiment devenir acteur. Je suis absent un mois pour faire une pantomime au Pays de Galles en décembre.





“Donc, vous savez, faire des trucs comme ça, jouer, jouer au théâtre, etc., ça va me donner plus de crédibilité pour faire plus de films et d’autres trucs.

« J’aimerais faire plus de films. J’ai vraiment apprécié ça.”

En août, nous avons révélé que Jack monterait sur scène plus tard cette année avec Danniella Westbrook lorsqu’elle a pesé dans l’un des spectacles rivaux d’EastEnders.

La maman de deux enfants a déclaré: “Peut-être un autre feuilleton, je veux faire du théâtre. Je fais du panto à Noël avec Jack Fincham.

“Jack est mon ami, il est comme un petit fils pour moi.”

TVI

Jack est devenu célèbre sur Love Island il y a quatre ans[/caption]