C’est l’incroyable histoire du gagnant du loto « le plus malchanceux » du monde qui a gagné une fortune de 16 millions de livres sterling, pour tout perdre.

William Post III, de Pittsburgh, en Pennsylvanie, n’avait que 2 £ en banque lorsqu’il a remporté le jackpot, mais cela l’a conduit dans l’eau chaude dans les années qui ont suivi.

William Post III a vu sa vie aller de mal en pis malgré sa méga victoire au loto Crédit: .

Post, alors âgé de 59 ans, a acheté l’un des billets gagnants de la loterie d’État en 1988 et a remporté la moitié du prix énorme de 32 millions de dollars proposé, soit environ 32 millions de livres sterling en argent d’aujourd’hui.

Connu sous le nom de Bud, il avait auparavant travaillé comme cuisinier, chauffeur de camion et peintre/décorateur, mais il avait de sérieux problèmes financiers après avoir été emprisonné pour avoir émis des chèques non valides.

Après la grande victoire, il s’est rapidement lancé dans une frénésie de dépenses, notamment en achetant un restaurant en Floride et un manoir de 395 000 $ à Oil City, en Pennsylvanie.

Il a même acheté un jet bimoteur alors qu’il n’avait pas de licence de pilote.

Cependant, les bons moments ne devaient pas durer longtemps.

En 1989, le frère séparé de Posts aurait engagé un tueur à gages pour l’assassiner, lui et sa femme d’alors, afin d’hériter de l’argent, rapporte Yahoo News.

Post a survécu, mais ce n’était pas le dernier de ses malheurs.

Sa petite amie intermittente Ann Karpik l’a poursuivi la même année, affirmant qu’il lui avait donné l’argent pour le billet gagnant et qu’ils avaient promis de partager l’argent.

Un juge lui a accordé le tiers de ses versements et, devant son refus, a ordonné l’arrêt des annuités.

Ce n’était pas non plus le dernier contact de Post avec la loi, car il a été arrêté en 1998 pour avoir refusé de purger une peine de prison pour avoir tiré avec un fusil de chasse sur un agent de recouvrement six ans plus tôt.

Il a également été giflé par une ordonnance du tribunal de rester à l’écart de sa femme pour avoir déchargé l’arme sur sa voiture.

Le tragique gagnant du loto a finalement accumulé des dettes de plus d’un million de dollars et a vécu ses jours avec des coupons alimentaires et une allocation de 450 dollars par semaine après avoir déclaré faillite.

Il est décédé en 2006 d’une insuffisance respiratoire, à seulement 66 ans, et a laissé dans le deuil sa septième épouse Debra Wice.

En 1993, il avait déclaré à propos de sa victoire : « J’aimerais que cela n’arrive jamais.

« C’était totalement un cauchemar.

« Tout le monde rêve de gagner de l’argent, mais personne ne se rend compte des cauchemars qui sortent des boiseries, ou des problèmes. »

