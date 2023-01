Le gagnant de l’apprenti révèle que les candidats au moment brutal sont obligés de “s’aligner dans l’ordre des plus beaux” lors de l’émission de la BBC

L’ANCIENNE star de The Apprentice, Joseph Valente, a révélé ce que c’était que d’auditionner pour l’émission.

L’émission de concours de la BBC – qui vient de revenir pour sa 13e série – a couronné Joseph vainqueur en 2015.

Bbc

Joseph a remporté The Apprentice en 2015[/caption] Instagram

Il est depuis devenu un homme d’affaires prospère[/caption]

Le père d’un enfant a parlé de son expérience dans la série, huit ans plus tard.

S’adressant au Daily Star à propos du processus d’audition, Joseph a expliqué que les candidats potentiels devaient participer à des exercices déroutants.

L’un d’eux les forçait à s’aligner dans l’ordre du “meilleur au pire”.

Joseph a déclaré à la publication: “Oui, alors ils vous ont demandé de vous aligner dans l’ordre” le plus beau “et j’ai dû me battre avec une dame qui était Miss Hong Kong ou quelque chose comme ça.

EN SAVOIR PLUS SUR L’APPRENTI PHWOAR ENGAGÉ ! L’apprentie gagnante Sian Gabbidon montre des courbes incroyables en Jamaïque JUSQU’AUX AFFAIRES À l’intérieur des romances de The Apprentice, des ébats à quatre aux affaires «à regret»

“Et j’ai dû affirmer que j’étais plus beau qu’elle, mais je savais juste à quel jeu je devais jouer et je l’ai joué.”

Joseph a compris qu’il devait se démarquer pendant le processus d’audition, ajoutant que certains des autres candidats ne semblaient pas comprendre.

Il a poursuivi: “Les autres au milieu, j’ai pensé” vous ne le faites pas bien “, et j’ai fini par obtenir une place dans l’émission, donc ça a fonctionné.”

L’homme d’affaires n’est pas le premier candidat apprenti à parler de cette étrange tâche d’audition.





Le favori des fans et candidat de 2019, Thomas Skinner, a également déclaré qu’il avait participé au même élément d’audition.

Il a précédemment déclaré: “Avant de participer à l’émission, vous passez par les étapes de l’entretien et vous avez des gens de partout.

“De Londres, d’Irlande, de Manchester, et vous êtes dans cette pièce et ils nous ont dit de nous aligner du plus laid au plus joli.”

Thomas a même expliqué comment il venait de se placer au mauvais bout de l’échelle.

Cependant, lui aussi a fini par décrocher une place dans la série et a connu un grand succès.

Instagram

Thomas a également eu le même élément d’audition[/caption]