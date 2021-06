Le gagnant de la photo Gerber 2021 est un bébé de Floride né d’un survivant du cancer

Le bébé de Gerber en 2021 est un bébé de Floride avec un rire contagieux et une histoire inspirante.

La mère de Zane, Erin Kahin, est une survivante du cancer du sein qui a dit AUJOURD’HUI qu’elle n’était pas sûre de pouvoir concevoir naturellement après avoir subi une double mastectomie, une chimiothérapie et une radiothérapie.

À la surprise de son médecin, elle a conçu et maintenant son garçon de 4 mois est non seulement le gagnant de la recherche de photos Gerber de cette année, mais il a également reçu un titre qu’aucun autre bébé Gerber n’a eu : directeur de la culture.

Selon un communiqué de presse, Kahin servira également de testeur de goût en chef officiel pour goûter et évaluer les nouveaux produits alimentaires pour bébés, fournir des « conseils » à l’équipe de direction de Gerber sur ce dont les bébés ont besoin pour l’avenir et guest star en tant que PDG de Gerber pour une journée où il aidera à prendre des décisions d’affaires qui favorisent la croissance de chaque bébé.

Il sera également présenté sur les canaux de médias sociaux et les campagnes de marketing de Gerber.

2020 Gerber bébé: Magnolia Earl est la porte-parole de cette année, gagnante d’un prix en espèces de 25 000 $

Kahin, née le 3 février, a une « attitude joyeuse, des rires captivants et un sourire enjoué peuvent illuminer n’importe quelle pièce », selon Gerber. Ses activités préférées consistent à créer des liens avec ses deux chiens, Rexy et Liv, et à s’asseoir dans son transat.

La famille a remporté un prix en espèces de 25 000 $, des produits Gerber gratuits jusqu’à un an et une garde-robe d’une valeur de 1 000 $ fournie par Gerber Childrenswear. Gerber proposera des combinaisons CGO et des t-shirts assortis de Gerber Childrenswear inspirés de Kahin.

Les générations se heurtent: Le tout premier bébé Gerber pose avec le bébé Gerber actuel sur une photo trop mignonne à manipuler

La recherche annuelle de photos a commencé en 2010, lorsque Gerber, une entreprise qui vend des aliments pour bébés et des produits pour bébés, a offert aux parents et aux soignants la possibilité que leur tout-petit de la naissance à 48 mois soit présenté comme porte-parole.

L’ancienne gagnante de la recherche de photos, Magnolia Earl, a été choisie parmi 327 000 participants qui ont soumis leurs photos, vidéos et histoires sur le site Web du concours de Gerber.

Le bébé Gerber de l’année dernière :Rencontrez Magnolia Earl

Le premier bébé Gerber qui a remporté le concours en 1928, Ann Turner Cook, a 94 ans. L’artiste Dorothy Hope Smith, la voisine de Cook, a présenté un croquis au fusain d’un bébé aux cheveux ébouriffés et aux yeux brillants, et a déclaré qu’elle finirait le croquis si elle gagnait le concours.

L’identité du bébé a été gardée secrète pendant 40 ans jusqu’en 1978. Cook est un romancier mystère et professeur d’anglais à la retraite.