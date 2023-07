Le gagnant de la loterie remporte un jackpot de 1 milliard de dollars – le troisième plus gros prix de l’histoire du Powerball | Nouvelles américaines

Un joueur de Powerball a remporté un jackpot de 1,08 milliard de dollars (835 milliards de livres sterling) – le montant qui change la vie est le troisième plus gros prix de l’histoire de la loterie.

Le billet gagnant pour le tirage de mercredi soir a été vendu à Los Angeles au Las Palmitas Mini Market, a déclaré Powerball.

C’est la première fois que le jackpot Powerball est gagné depuis avril.

Les ventes finales de billets ont poussé le jackpot au-delà de son estimation antérieure de 1 milliard de dollars (772 milliards de livres sterling) à 1,08 milliard de dollars (835 milliards de livres sterling).

Le détenteur du billet – qui devra être nommé sous Californie loi – peut choisir soit le jackpot total versé par tranches annuelles, soit une somme forfaitaire unique de 558,1 millions de dollars (431 millions de livres sterling) avant impôts.

Image:

Le billet a été vendu au mini-marché Las Palmitas à Los Angeles. Photo : Google Street View





Dans le passé, presque tous les gagnants ont opté pour la somme forfaitaire en espèces.

Le prix de 1,08 milliard de dollars est le troisième plus gros gain Powerball de l’histoire – et le sixième plus gros jackpot de toutes les loteries aux États-Unis.

Les plus gros gains de loterie de l’histoire des États-Unis 1) 2,04 milliards de dollars (1,76 milliard de livres sterling) – Powerball – novembre 2022

2) 1,6 milliard de dollars (1,3 milliard de livres sterling) – Powerball – janvier 2016

3) 1,54 milliard de dollars (1,19 milliard de livres sterling) – Mega Millions – octobre 2018

4) 1,35 milliard de dollars (1,04 milliard de livres sterling) – Mega Millions – janvier 2023

5) 1,335 milliard de dollars (1,02 milliard de livres sterling) – Mega Millions – juillet 2022

6) Jackpot de 1,08 milliard de dollars (835 milliards de livres sterling) – Powerball – juillet 2023

Le plus gros jackpot de Powerball – un énorme 2,04 milliards de dollars (1,76 milliard de livres sterling) – a été remporté en novembre de l’année dernièrebattant le précédent total le plus élevé de 1,6 milliard de dollars (1,3 milliard de livres sterling) en 2016.

Les troisième, quatrième et cinquième plus gros prix, tous autour de 1,5 milliard de dollars (1,15 milliard de livres sterling), ont été remportés sur une autre loterie, le Mega Millions.

En comparaison, le plus gros gain à la loterie britannique était un 195 millions de livres sterling sur le jackpot de l’EuroMillions en juillet de l’année dernière.

Le Powerball est joué dans 45 États, ainsi qu’à Washington DC, à Porto Rico et dans les îles Vierges américaines.

Ses cotes abyssales de 1 sur 292,2 millions sont conçues pour créer de gros prix qui attirent plus de joueurs.