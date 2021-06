Le gagnant de la loterie n’a que quatre semaines pour réclamer 2,4 millions de livres sterling après que le détenteur du billet ne se soit pas présenté pour réclamer le jackpot

Un gagnant de LOTERIE en Australie n’a que quatre semaines pour réclamer 2,4 millions de livres sterling après que le détenteur du téléscripteur n’a pas réclamé l’argent du jackpot.

L’heureux gagnant a remporté 4,8 millions de dollars australiens à la loterie Tatts’ Set for Life le 21 janvier, ce qui signifie qu’il empochera 20 000 $ par mois pendant 20 ans.

3 Un gagnant de loterie à Victoria n’a qu’un mois pour se manifester et réclamer son jackpot Crédit : Getty

Mais en vertu de la loi de Victoria, le gagnant doit se manifester dans les six mois pour réclamer son prix, sinon il le perdra.

Cela ne donne au gagnant que quatre semaines pour trouver le billet et revendiquer sa réclamation.

Le billet gagnant a été acheté à Echuca Square Lotto à la frontière avec la Nouvelle-Galles du Sud (NSW).

Un autre gagnant de loterie en Australie-Méridionale a un peu plus d’un mois pour réclamer son prix de 1 million de dollars (550 000 £).

3 Un total de 7,8 millions de dollars de prix en argent n’a pas encore été réclamé à travers NSW et ACT Crédit : Loto Oz

Le tirage du prix de la division 1 du Saturday X Lotto a eu lieu le 18 juillet 2020.

En vertu de la loi d’Australie-Méridionale, le prix doit être réclamé dans les 12 mois.

Le billet a été acheté à newsXpress Naracoorte.

Comme le billet n’a pas été enregistré, les responsables de la loterie n’ont aucune idée de qui est le gagnant.

3 Comme les billets n’étaient pas enregistrés, les officiels ne savent pas qui sont les différents gagnants Crédit : Getty

Au total, il y a 7,8 millions de dollars (4,3 millions de livres sterling) de prix de loterie non réclamés à travers la Nouvelle-Galles du Sud et le Territoire de la capitale australienne (ACT) avec un seul billet de Canberra représentant plus de la moitié de cette somme, 9 Nouvelles rapports.

Le billet a été acheté au Thistle Kiosk à Woden à Canberra le 8 avril de cette année, mais le gagnant de 4,8 millions de dollars ne s’est pas encore manifesté.

Un autre gagnant mystère a remporté 1,1 million de dollars (600 000 £) en avril avec un billet acheté à l’agence de presse Winston Hills.

Quelqu’un d’autre a attendu près de trois ans pour réclamer son prix de 1 million de dollars après avoir acheté un billet chez Connection Newsagency à Sydney.

La porte-parole de Lott, Lauren Cooney, a déclaré: « Nous n’avons pas entendu un mot de ce gagnant depuis deux ans et demi.

« Des vainqueurs de la première division se sont manifestés des mois et même des années après le tirage après avoir trouvé un vieux ticket au fond d’un tiroir, dans la console centrale de leur voiture et au fond de leur sac à main. »

Parce que les gagnants n’ont pas enregistré leur billet sur une carte de joueur ou un compte en ligne, leurs identités ne sont pas connues des officiels.

Les gagnants de la loterie ont six ans pour réclamer leur prix en NSW et dans l’ACT avant de perdre.