Le gagnant de la loterie le plus riche du monde, Edwin Castro, rompt le silence après qu’un procès affirme que le billet Powerball gagnant de 2 milliards de dollars a été volé

Le gagnant du POWERBALL, Edwin Castro, a lancé une requête en rejet d’une action en justice affirmant que son billet d’or de 2 milliards de dollars avait été volé à son propriétaire légitime, a appris The US Sun.

Dans le dossier, l’avocat de Castro, David De Paoli, a fait valoir que le demandeur Jose Rivera avait menti de manière flagrante sur le fait de servir le milliardaire frappé et avait plutôt servi le mauvais Edwin Castro.

Le gagnant du Powerball le plus riche du monde, Edwin Castro, a déposé une requête en rejet d’une action en justice affirmant que son billet d’or de 2 milliards de dollars avait été volé Crédit : The US Sun

Les documents déposés au tribunal affirment que la poursuite du plaignant Jose Rivera a été livrée à la nouvelle maison de Castro à Hollywood Hills Crédit : The US Sun

L’avocat de Castro a fait valoir que le plaignant avait menti sur le fait de servir le milliardaire frappé et avait plutôt servi son père chez lui à Altadena. Crédit : The US Sun

Edwin Castro a refusé de commenter le procès lorsqu’il a été approché par The US Sun Crédit : The US Sun

Le US Sun a précédemment rapporté que Rivera avait déposé une plainte devant la Cour supérieure de l’Alhambra en février, affirmant qu’il avait acheté le gros billet au Joe’s Service Center à Altadena le jour où le dessin du 8 novembre 2022 a été révélé – qui a vu le gagnant ramasser un stupéfiant 997,6 millions de dollars après impôts.

Rivera a allégué que le billet avait été volé par un homme appelé Reggie le même jour, qui a depuis été identifié comme étant Urachi F. Romero et est répertorié comme coaccusé dans des documents judiciaires.

Le demandeur a affirmé qu’il avait demandé à Romero de rendre le billet, mais il a refusé, lui disant qu’il l’avait perdu, mais s’il le retrouvait finalement, ils pourraient partager les gains.

Rivera a affirmé qu’il avait refusé de faire l’objet d’un chantage et avait signalé le vol présumé à la California Lottery Commission et aux forces de l’ordre.

Une preuve de signification a été déposée le 17 mai montrant que des documents judiciaires auraient été remis à Castro dans sa nouvelle maison de 25 millions de dollars à Hollywood Hills et reçus par un homme non identifié.

Une copie de la convocation, de la plainte et d’autres documents liés à l’affaire a été remise à un homme hispanique dans la cinquantaine à l’adresse publique de Castro au-dessus de Sunset Strip le 25 avril, selon le dossier.

Cependant, l’équipe juridique de Castro a démystifié les affirmations du plaignant, affirmant que les papiers avaient été livrés à la maison d’enfance de leur client à Altadena, et non à sa résidence à Hollywood Hills.

« L’Edwin Castro servi n’était pas le gagnant du jackpot Powerball mentionné dans la plainte », a expliqué Paoli.

Paoli a affirmé que le costume de Rivera avait été signifié au père de Castro, Edwin H. Castro.

La requête a également fait valoir que Rivera n’avait pas réussi à établir un lien entre Castro et le coaccusé : « Il n’y a aucun fait sur la façon dont Edwin Castro est entré en possession du ticket Powerball gagnant de ‘Reggie' ».

Une conférence de gestion de cas et une audience de preuve de signification ont maintenant été fixées au 24 juillet au palais de justice d’Alhambra, en Californie, Rivera étant représentée par les avocats Estela Richeda et Brian Kramer.

Lorsqu’il a été approché par The US Sun, Castro a refusé de commenter le procès ou sa victoire historique.

Il n’y a pas non plus d’avocat répertorié pour la California Lottery Commission ou Romero, The US Sun tentant de joindre les accusés.

Contactée par The US Sun vendredi à propos de la confusion, Carolyn Becker de la California Lottery Commission a déclaré : « Nous n’avons pas l’habitude de commenter les litiges en cours.

« Je vais réitérer notre déclaration précédente selon laquelle, en ce qui concerne le processus de vérification des grands gagnants, la loterie de Californie a la plus grande confiance dans son processus pour le faire.

« California Lottery reste convaincue qu’Edwin Castro est le gagnant légitime du prix de 2,04 milliards de dollars résultant du tirage Powerball en novembre 2022. »

Joe Chahayed, le propriétaire du Joe’s Service Center, s’est entretenu exclusivement avec The US Sun après avoir également gagné 1 million de dollars avant impôts pour avoir vendu le billet gagnant.

L’humble homme d’affaires, qui a choisi de retourner au travail le lendemain à 6 heures du matin et a donné ses gains à sa famille, a soutenu que Castro avait acheté le billet et était un habitué de son magasin.

Il a déclaré: « Je connaissais le gars avant qu’il ne gagne, il venait tous les matins pour acheter du café, des beignets et des billets … puis il a disparu.

« Je pensais qu’il était en colère contre moi ou que quelque chose s’était passé, mais quelqu’un m’a dit qu’il avait gagné l’argent. »